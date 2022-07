Sledovanie porna nie je pre mužov také zlé, ako sa myslelo. Štúdia ukazuje, že neznižuje atraktivitu partneriek

Všetkého veľa škodí a sledovanie pornografických filmov do tejto kategórie jednoznačne patrí. Pri ich častom prezeraní je však riziko nadobudnutia nereálnych predstáv o pohlavnom styku a tiež o tom, ako by mali vyzerať ženy, keďže vo filmoch pre dospelých sa v drvivej väčšine objavujú herečky so zvodnými krivkami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Z toho vyplýva tiež zistenie, že sledovanie porna môže robiť partnerky v očiach mužov neatraktívnymi. No ako píše portál Daily mail, nová štúdia od vedcov Abertay University zo škótskeho mesta Dundee prichádza s teóriou, že sledovanie porna neznižuje atraktivitu partneriek v očiach mužov. Najmä, čo sa týka tvárí partneriek.

Nemá negatívny vplyv

Pokiaľ ide o telá, tu má pornografia istý efekt. „Naše zistenia naznačujú, že sexuálne vzrušenie vyvolané pornografiou zohráva určitú úlohu v úsudku mužov, pokiaľ ide o atraktivitu žien, ale nemá všeobecne negatívny vplyv na to, ako muži vnímajú ženy,“ hovorí hlavný autor štúdie Christopher Watkins.

V štúdii otestovali tzv. Coolidgeov efekt, ktorý tvrdí, že zavedenie nových potenciálnych milostných záujmov zvyšuje vzrušenie u mužov.

Vedci požiadali účastníkov štúdie, aby si pozreli obrázky herečiek z porna a tiež obrázky bežných žien. Tieto obrázky pozerali v náhodnom poradí a priraďovali im hodnotenia. Vedci na základe priradených bodov a rôznych kombinácií zobrazovania fotiek tiel herečiek z porna a bežných žien dospeli k záveru, že síce pohľad na herečky znižoval atraktivitu tiel bežných žien v očiach účastníkov, no neznižoval atraktivitu ich tvárí.

Je zaujímavé, že rovnaké zistenia sa objavili aj u homosexuálov, čo znamená, že sexuálne vzrušenie nebolo hlavným dôvodom zmeny hodnotenia. Vedci chcú v štúdii pokračovať a skúmať rovnaké účinky aj u žien.