Sláva Netflixu upadá: Chce zrušiť zdieľanie hesiel a zaviesť reklamy, prísť môže o 2 milióny predplatiteľov

Streamovacia služba Netflix zaznamenala prvý úbytok predplatiteľov za viac ako desaťročie, čo spôsobilo zlacnenie jeho akcií počas predĺženého obchodovania o 25 % v súvislosti s obavami, že služba má už svoje najlepšie dni za sebou.

Zákaznícka základňa spoločnosti sa počas januára až marca zmenšila o 200-tisíc predplatiteľov. Vyplýva to zo štvrťročnej správy, ktorú zverejnili v utorok, informuje agentúra SITA.

Zatiaľ 200-tisíc, do júna to môžu byť 2 milióny

Pokles pritom čiastočne súvisí s rozhodnutím platformy Netflix odísť v súvislosti s vojnou na Ukrajine z ruského trhu, čo spôsobilo úbytok 700-tisíc predplatiteľov. Spoločnosť však priznáva, že jej problémy sú hlbšie a na obdobie apríla až júna prognózuje stratu ďalších dvoch miliónov predplatiteľov.

Ak sa straty z utorkového obchodovania v predĺžených hodinách premietnu aj do stredajšieho riadneho obchodovania, stratia akcie Netflixu v tomto roku už viac ako polovicu svojej hodnoty a akcionárov pripravia o približne 150 miliárd dolárov za menej ako štyri mesiace.

Straty chcú zvrátiť zavedením reklám

Netflix dúfa, že sa mu podarí zvrátiť straty krokmi, ktoré sa dosiaľ zdráhal podniknúť, vrátane zablokovania zdieľania účtov a zavedenia lacnejšej verzie služby, ktorá bude obsahovať reklamy.

V praxi by to teda znamenalo, že Netflix by mohol pripraviť ďalší balíček predplatného, ktorý by umožnil sledovať prémiový obsah za zvýhodnenú cenu, no používateľ by musel strpieť reklamy. Či by sa prehrávali pred audiovizuálnym dielom alebo počas neho, nie je jasné. Podobné riešenia ale na domácich trhoch niektoré streamovacie služby už využívajú a mnohé ich tiež zvažujú, vrátane aktuálne najväčšieho konkurenta Netflixu, služby Disney+. Príjem je to totiž pre streamovacie platformy dvojnásobný – od predplatiteľov i zadávateľov reklamy. Je ale otázne, v akej forme takýto druh balíčka Netflix predstaví.

Spoločnosť ukončila marec s 221,6 milióna predplatiteľmi na celom svete. Ich pokles priniesol aj pokles zisku v prvom štvrťroku o šesť percent oproti minulému roku na 1,6 miliardy dolárov, alebo 3,53 dolára na akciu. Tržby oproti vlaňajšku vzrástli o 10 % na takmer 7,9 miliardy dolárov.

K úbytku predplatiteľov prispela aj pandémia

Úbytok predplatiteľov Netflix si co-CEO spoločnosti Reed Hastings vysvetľuje nielen zdieľanými účtami, píše portál LAD Bible. Dávnejšie načrtol, že za tým môže byť aj zdanlivý koniec celosvetovej pandémie. Na začiatku prvej vlny COVID-19 milióny ľudí zostali pracovať z domu a voľné chvíle v čase lockdownu trávili práve sledovaním obsahu na streamovacích službách. Viaceré platformy vtedy zaznamenali zvyšovanie počtu predplatiteľov. Keď sa ale svet začal vracať do normálu, predplatné postupne rušili.

Niektorí skalní fanúšikovia Netflixu ale tiež v diskusiách spomínajú aj úbytok kvalitnejšieho obsahu či rušenie obľúbených seriálov. Streamovací gigant postupne prináša aj stálice ako seriál Stranger Things, ktorý čaká finálna 4. séria či latinsko-americký hit Money Heist. Netflix podľa niektorých predplatiteľov už originálnou seriálovou produkciou zaujať nevie tak, ako to bolo v minulosti.