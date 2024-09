Skvelé správy z Buckinghamského paláca: Princezná Kate sa oficiálne vrátila ku svojim kráľovským povinnostiam

Šesť mesiacov po tom, ako odhalila, že sa lieči na rakovinu, sa princezná Kate opäť vrátila ku svojim kráľovským povinnostiam. Urobila tak len niekoľko dní po silnom emotívnom videu, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach.

Podľa portálu Tyla to prichádza tiež pár dní po tom, ako prezradila, že ukončila chemoterapiu. Na videu je spolu so svojím manželom, princom Williamom, ale aj so svojimi tromi deťmi, Georgeom, Charlotte a Louisom. Video sa objavilo na všetkých oficiálnych účtoch na sociálnych sieťach, ktoré patria princovi a princeznej z Walesu.

Kate sa darí dobre

Vo vyhlásení z 22. marca tohto roku, po tom, ako sa týždne špekulovalo o jej zdravotnom stave, ale aj o mieste jej pobytu, oznámila, že podstupuje liečbu rakoviny. Rodina sa rozhodla bližšie nezverejniť, o čo ide a v nasledujúcich mesiacoch poskytli len niekoľko aktualizácií, ktoré sa týkali jej zdravia a len pár zriedkavých pohľadov na obľúbenú princeznú.

Postupne sa vracia do práce

Objavila sa však na Trooping the Colour, ale aj na finále Wimbledonu, kde získala ocenenie od zúčastnených v podobe standing ovation. Taktiež minulý mesiac spoločne s Williamom zverejnili video, v ktorom gratulovali britským olympionikom. Len pred niekoľkými dňami mala Kate stretnutie na hrade Windsor, prvé od ukončenia chemoterapie, ktoré bolo aj oficiálne zverejnené v obežníku.

Svoju skúsenosť s rakovinou princezná opísala ako neuveriteľne ťažkú pre ich rodinu, ale aj ako zložitú, desivú a nepredvídateľnú pre každého. Taktiež potvrdila, že jej to poskytlo nový pohľad na všetko. „Teraz sa zameriavam na to, aby som robila, čo môžem pre to, aby som zostala bez rakoviny. Hoci som skončila s chemoterapiou, moja cesta k úplnému uzdraveniu je dlhá a musím pokračovať v užívaní si každého dňa tak, ako príde. Teším sa na to, že budem späť v práci a v najbližších mesiacoch, keď to bude možné, sa zapojím do ďalších verejných úloh,“ povedala.