Kráľovská rodina vyslala Meghan Markle nečakaný odkaz. Takýto úder pod pás jednoznačne nečakala

Kráľovská rodina vrátane princa Williama zablahoželala Harrymu k 40. narodeninám, ktoré oslávil 15. septembra. Na prvý pohľad nejde o nič nezvyčajné, no urobili to svojským spôsobom. Narodeninová fotografia, ktorú kráľovská rodina zdieľala na sociálnej sieti, bola však bez Meghan, ktorú údajne vystrihli, ako píše portál Page Six.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bez Meghan na fotografii

Harrymu adresovali fotografiu na sociálnej sieti X jeho otec – kráľ Karola III., brat William a švagriná, teda Kate Middleton. Išlo o snímku z roku 2018, kedy bol Harry ešte pracujúcim členom kráľovskej rodiny. Na pôvodnej neupravenej fotografii sa princ usmieva počas návštevy Dogpatch Labs v Dubline a vedľa neho po ľavej strane sedí jeho manželka Meghan. Avšak v príspevku princa Williama aj kráľa Karola III. bola Meghan vystrihnutá.

„Želáme vojvodovi zo Sussexu všetko najlepšie k 40. narodeninám,” znie na oficiálnom účte kráľovskej rodiny na sociálnej sieti X, ktorý vedie kancelária Karola III. v Buckinghamskom paláci. To isté mu popriali William a Kate z Walesu.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024



Ide o prvé blahoželanie k jeho narodeninám po troch rokoch od kráľovskej rodiny. Minulý rok odmietla verejne popriať všetko najlepšie Harrymu z dvoch dôvodov: nejde o jubileum a navyše, Harry už nie je pracujúci člen rodiny.

Kráľovská rodina to popiera

Hoci fotografia s vystrihnutou Meghan by mohla značiť skutočnosť, že kráľovská rodina Harryho manželku ignoruje, nie je to tak. Palác sa bráni a odmieta, že snímka z roku 2018, zdieľaná na oficiálnych účtoch rodiny, bola nejakým spôsobom upravená. Ako ďalej dodal hovorca Buckinghamského paláca pre Independent, fotografiu získal od agentúry, ktorá mala k dispozícii snímky s vojvodom zachyteným z rôznych uhlov – s manželkou a bez nej.

Vzťahy medzi Harrym a Meghan a ostatnými členmi kráľovskej rodiny sú v súčasnosti vypäté a nie práve najideálnejšie. Na svedomí to má viacero udalostí, ktoré odštartoval odchod páru do Ameriky.