Skvelé správy pre divákov Dunaja, k vašim službám: Konečne sa dočkali, takáto je celá pravda

Diváci Dunaja, k vašim službám napäto sledujú hneď niekoľko zápletiek v tomto dobovom seriáli. Stále totiž majú obavy o Židov ukrývajúcich sa v obchodnom dome, ako aj o Wolfieho, ktorému sa vyhráža Horst. To však nie je to jediné, čo ich trápi.

Ak pozorne sledujete tento seriál, už od začiatku vám vŕta v hlave podstatná otázka – kto je Júlia, a prečo sa snaží oklamať rodinu Kučerovcov? Netrvalo dlho, kým diváci zistili, že Júlia v skutočnosti spolupracuje s Holubcom, a tak Petrík skutočne nie je Petrov syn. Teraz sú však znova o krok bližšie k pravde a dočkajú sa jej skôr, ako čakali.

Konečne jej povie pravdu

Klára a Irena boli od začiatku voči Júlii skeptické. Neskôr sa Klára rozhodla stiahnuť do úzadia a jednoducho nechala Kučerovcov myslieť si to, čo chcú. Teraz, keď však býva opäť s nimi, rozbehla spolu s Irenou tajné vyšetrovanie s cieľom odhaliť Júliine pravé úmysly. V zásuvke jej nočného stolíka sa im pritom podarilo nájsť ampulky s morfiom.

Júlia na druhú stranu vyzerá stále horšie a prišla z posledných síl prosiť Holubca o peniaze. Ten jej ich však odmietol dať a povedal jej, že mu je už jedno, či sa o všetkom dozvedia Kučerovci. Júlii tak nič nebráni v tom, aby im konečne povedala pravdu.

Klára a Irena sa obrátili na Šarlotu, aby im pomohla pochopiť, čo všetky tie ampulky znamenajú. Doktorka im povedala, že pri takom množstve sa už dá hovoriť o závislosti a tak prvotná teória, ktorá medzi nimi vznikla je, že Júlia je závislá na liekoch od bolesti.

Ženy z rodu Kučerovcov sa nakoniec rozhodli Júliu konfrontovať, no neskončilo to tak, ako očakávali. Júlia totiž odpadla a skončila v nemocnici. Záver epizódy priniesol zistenie, že Júliu musia operovať a morfium brala od bolesti. To však nie je celá pravda.

Ukážka k jedenástej epizóde, ktorá bude odvysielaná zajtra, prezrádza, že sa Klára dozvie, že Júlia bojuje s rakovinou. Keď neskôr pristúpi k jej nemocničnej posteli, Júlia jej povie: „Všetko som to robila len kvôli nemu.“

Zdá sa tak, že Júlia je konečne pripravená povedať pravdu, čomu napovedá aj popis k 11. epizóde, ako uvádza ČSFD. Stojí v ňom: „Júlia pred Klárou odkryje svoj príbeh. Walter je nútený požiadať o pomoc Alberta. Irena má biznis plán, ktorým nevedomky ohrozí mnoho životov. Penziónu hrozí nový arizátor a Holubec zažije šok, pri ktorom sa mu nebude chcieť veriť vlastným očiam…“

Po dlhých týždňoch sa tak diváci Dunaja, k vašim službám konečne dozvedia celú pravdu o Júlii a Petríkovi.