Skvelá správa pre túto skupinu Slovákov, v roku 2025 si prilepšia. Všetko záleží od toho, či splníte jednoduché podmienky

Pracujúcich otcov čaká v budúcom roku vyššia dávka, pokiaľ zostanú na otcovskej dovolenke. Mení sa jej maximálna suma, ktorú ovplyvnila priemerná mzda z minulého roka. V roku 2025 tak môžu otcovia dostať počas dvoch týždňov dovolenky po narodení dieťaťa viac peňazí.

Upozornil na to portál Finsider s tým, že táto zvýšená suma sa týka len tej skupiny otcov, ktorí zarábajú viac ako 2 860 eur mesačne v hrubom. Pre živnostníkov zase platí, že z vymeriavacieho základu na rovnakej úrovni musia platiť mesačné odvody.

„Otcovská dovolenka po narodení dieťaťa je v podstate čerpanie časti materskej. Žiadne dni navyše ľudia od štátu nezískajú. To zároveň znamená, že dávka na otcovskej dovolenke sa počíta rovnako ako na materskej. Jej výška závisí od toho, koľko otec zarába, alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Otcovské je pritom vždy na úrovni 75 percent vymeriavacieho základu. Napríklad, ak otec zarobí v priemere 1 751 eur mesačne, za dva týždne dostane viac ako 600 eur,“ vysvetľuje portál.

Daná je aj maximálna suma

Existuje aj maximálna hranica tejto dávky, takže aj keď budete zarábať viac peňazí, maximálna zima sa nezmení a určuje sa prostredníctvom maximálneho vymeriavacieho základu. Od roku 2025 sa bude určovať podľa priemerného zárobku z predchádzajúceho roka, ktorý dosiahol úroveň 1 430 eur. Maximálny denný vymeriavací základ tak stúpne z 85,7425 eura na 94,0274 eura. Od tohto základu sa bude odvíjať aj materská dávka.

Aké sú podmienky?

Otcovia môžu dostať za dva týždne voľna maximálne niečo cez 980 eur. Podmienkou je, aby bol otec pred nástupom na otcovskú minimálne 270 dní nemocensky poistený. Odísť môžu aj na štandardnú materskú, ktorá trvá 28 týždňov a rozdeliť si ju na dve časti. Dva týždne, kedy môžu poberať otcovské a zvyšných 26 týždňov, ktoré si môžu uplatniť kedykoľvek do troch rokov dieťaťa.

Otcovská dovolenka po narodení však môže trvať maximálne 14 dní a otcovia si o ňu môžu požiadať v období šesť týždňov od narodenia dieťaťa, a to bez ohľadu na to, či matka je alebo nie je na materskej či rodičovskej. Na to, aby mal otec nárok na otcovské, si musí otec dieťaťa vyplniť žiadosť, ktorú musí podpísať a poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Pokiaľ je zamestnaný, musí mu žiadosť potvrdiť aj zamestnávateľ.