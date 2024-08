Po takmer 20 rokoch sa zvyšuje dôležitý príspevok. V takomto prípade môžete dostať 200 eur, pozor však na podmienky

Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť o viac ako 120 eur, pozostalí by tak mali dostať 200 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku na pohreb z dielne poslancov SNS, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkou, že v ďalšom legislatívnom procese sa bude riešiť jeho finančné krytie.

Cieľom je zlepšiť finančnú podporu pri zabezpečovaní pohrebu a zmiernenie zaťaženia pozostalých. „Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eura na 200 eur, čím reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov. Zvýšenie príspevku je nevyhnutné na zmiernenie finančného zaťaženia rodín v období straty blízkej osoby,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Zlepší sa finančná podpora

Poslanci SNS spresnili, že zvýšením príspevku by sa mohla zlepšiť finančná podpora pre pozostalých. V správe uviedli, že od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov, vrátane cien pohrebných služieb. To podľa nich spôsobilo, že aktuálna suma príspevku nie je dostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom. Návrh zákona by mal platiť od januára 2025.

Kto má na príspevok nárok?

Ako informuje na svojej webovej stránke Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Na to, aby ste mali na tento príspevok nárok, musíte splniť niekoľko podmienok.

zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky, alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky

Ak chcete príspevok získať a ste oprávnenou osobou, nárok si môžete uplatniť tak, že si podáte písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. „Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.“