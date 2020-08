Škótsky ostrovček, kde žije len 22 ľudí, pátra po nových obyvateľoch. Ponúka eko-domy aj prácu

Z času na čas každému zíde na um myšlienka, aké by bolo skvelé ísť na samotu, kde nie je počuť ruch veľkomesta a nikam sa netreba ponáhľať. Ak máte aj vy dosť neustáleho ruchu a zhonu, ostrov Rùm ponúka jedinečnú príležitosť.

Ostrov Rùm pátra po nových obyvateľoch

Ostrov Rùm sa nachádza približne 48 kilometrov od škótskeho pobrežia a je to miesto ako stvorené pre každého, kto túži po pokojnom živote na mieste, kde môže nekonečné hodiny objavovať krásy prírody. Údaje sa rôznia, ostrov však má podľa portálu Scotland Info len 22 trvalých obyvateľov, pričom ani jeden z nich nie je pôvodným obyvateľom.

Väčšinou sú to zamestnanci inštitútu Scottish Natural Heritage, niekoľko výskumníkov a zopár učiteľov s rodinami. Ako však píše portál Isle of Rum, obyvateľom ostrova sa v súčasnosti môžete stať aj vy. Na ostrove v malej dedinke Kinloch v súčasnosti prebieha výstavba eko-domčekov, sú však potrební noví obyvatelia, ktorí sa do nich po dokončení nasťahujú.

Portál Isle of Rum informuje, že pri hodnotení podaných prihlášok budú mať výhodu najmä ľudia so zručnosťami a schopnosťami, ktoré pomôžu naštartovať miestnu ekonomiku. Okrem toho, vítané budú aj mladé rodiny s deťmi. V súčasnosti totiž materskú školu na ostrove navštevuje len jedno dieťa a základnú školu dve deti. Cieľom iniciatívy je školy naplniť, ostrov oživiť a zabezpečiť, aby sa oň starali ďalšie generácie obyvateľov.

K dispozícii budú 4 eko-domovy

Každý, kto sa prisťahuje, bude mať okrem vlastného eko-domova aj tú výsadu, že bude môcť žiť v srdci prírodnej rezervácie. Dostupných je aj niekoľko pracovných miest, noví obyvatelia sa môžu zamestnať v oblasti starostlivosti o deti či turizmu. Taktiež sú potrební ľudia, ktorí sa budú starať o údržbu domácností, produkciu potravín, o chod miestnej farmy na ryby či o záležitosti týkajúce sa morského a horského turizmu.

K dispozícii budú zatiaľ štyri ekologické domovy za prijateľné ceny (každý s vlastnou malou záhradkou), pričom je dôležité, aby boli ich noví obyvatelia priateľskí a aby im neprekážalo, že susedia sú pomerne blízko. V prípade potreby je možné prenajať si ďalší kúsok pozemku, napríklad na chov sliepok. Ako informuje portál ostrova Isle of Rum, záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť a podať ju do 28. augusta 2020.