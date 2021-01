Školy zostávajú zatvorené. Otvárať sa budú zrejme 8. februára za prísnych podmienok

Dnes zasadalo konzílium odborníkov. Rozhodovalo sa o osude škôl. Otvárať sa mali už od 1. februára. Na tlačovej konferencii o ďalšom postupe informovali minister zdravotníctva Marek Krajčí a minister školstva Branislav Gröhling.

Posledné týždne sa otváranie škôl neustále posúvalo. Po celoplošnom skríningu vyjadril obavy aj premiér Igor Matovič, či niektorí členovia konzília odborníkov. Tí nepovažujú otváranie škôl v aktuálnej situácii za dobré. Môže za to aj nový britský variant koronavírusu, ktorý sa šíri rýchlejšie.

Konzílium odborníkov posudzovalo aj COVID automat. Ako informoval minister Krajčí, za automatom si stojí, prehodnotiť sa však mali niektoré podmienky, pri ktorých sa môžu uvoľňovať opatrenia. Naďalej sa však pôjde podľa jednotlivých fáz COVID automatu, platiť bude zákaz vychádzania, výnimky z neho by boli podmienené testom.

Padlo rozhodnutie o školách

Školy sa od pondelka 1. februára neotvoria. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Rozhodlo o tom konzílium odborníkov, ktoré pre aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku neodporúča od pondelka 1. februára uvoľňovať opatrenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že materské školy a školské kluby detí môžu byť aj budúci týždeň otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Ministri by mali budúci týždeň vo štvrtok 4. februára znova informovať, či sa budú školy otvárať.

Gröhling doplnil, že pripravujú jarné školy, ktoré budú pre zriaďovateľov a riaditeľov dobrovoľné. „Podobne, ako to bolo pri letných školách, ktoré sa organizovali cez leto, bude cieľom prejsť so žiakmi potrebné učivo tam, kde to bude potrebné, aby sa zistili a zmonitorovali jednotlivé úrovne vedomostí,“ priblížil. Dodal, že prípadné náklady, ktoré školám vzniknú, budú preplatené v rámci dohadovacieho konania.

Ministerstvo by malo do utorka 2. februára zverejniť nový manuál, ktorý by mohol platiť od pondelka 8. februára. Pomôcť by mohol s prípravou na opatrenia v lepších či horších okresoch.