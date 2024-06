Sieť elektropredajní oznámila svoj koniec: Čoskoro má zatvoriť všetky predajne, ľudí láka na výpredaj. Nehovorí ale pravdu

Sieť elektropredajní Okay sa mesiace snažila nájsť nového investora. Predaje od nového roka klesali, spoločnosť neuhrádzala pohľadávky a poisťovne obmedzili sumu, za ktorú si predajca môže objednávať tovar do skladu. Podľa českých Hospodárskych novín sa to však nepodarilo a obchody mali prejsť zmenou, respektíve „zoštíhľovaním“. Aktuálne sa na oficiálnej webovej stránke objavila informácia o tom, že Okay zatvára a do 4. júla musí byť všetko predané.

„Zatvárame – Všetko musí preč! 4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY. Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny v e-shope a predajniach. Vybav si domov novou elegantnou sedačkou, pohodlnou posteľou, alebo modernými spotrebičmi,“ znie oznam na webe. Portál Živé ale upozorňuje, že zo strany siete ide o zavádzajúcu kampaň.

Nemusí to byť tak, ako tvrdia

Obchody Okay boli založené pred 30 rokmi. V problémoch sa ale utápajú už niekoľko rokov, zakladateľ a majiteľ Jindřich Životský od minulého roka hľadal investora. Keďže sa to nepodarilo, musel nájsť iné riešenie.

Začiatkom júna unikla správa o vlne výpovedí, zatváraní niektorých predajní a zmeny zasiahli aj vedenie firmy. Elektropredajňa teraz ohlásila koniec svojho podnikania, ľudí láka na likvidačné ceny.

A napriek tomu, že je pravda, že niektoré predajne skutočne zatvoria, zo strany Okay ide viac-menej o zavádzajúcu kampaň. Pre portál Živé totižto jedna z predajní potvrdila, že po 4. júli zatvorí, no iba na pár dní a neskôr bude pokračovať v činnosti.

Interez sa obrátil priamo na vedenie spoločnosti, článok budeme aktualizovať o vyjadrenie.