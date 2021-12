Situácia sa zlepšuje, nie však vďaka lockdownu. Analytici popísali, ako bude vyzerať december

Dáta bez pátosu zhodnotili november z pohľadu dát. Minulý mesiac bol v znamení smutných rekordov, no analytici sú optimistickí a píšu o akomsi svetielku na konci tunela.

Klesajú pozitívne prípady

“Podľa nás to dnes nie je len svetlo na konci tunela, o ktorom sme písali pred pár týždňami. Klesá 55 okresov zo 72 (a mnohé výrazne) zo svojej “okresnej” špičky v Delte v počte pozitívnych. Nemocnice budú nasledovať s miernym oneskorením,” začali hodnotiť Dáta bez pátosu.

November bol v znamení rekordov pandemických DELTA parametrov. Je veľmi pravdepodobné, že december veľkú väčšinu z nich nezopakuje a neprekoná. Naopak, bude mesiacom poklesov. Hlásajú optimisticky. Všetko je však podložené dátami.

“Klesajú PCR pozitívne prípady (posledné 2 dni, posledné 4 a aj 5 dní) v porovnaní s minulým týždňom. 7D priemer je dnes len o 8% vyšší ako pred týždňom, zajtra môže ísť do záporných hodnôt. V koncepcii -3D/D+3D pre 7 dňový priemer bola špička na 8380 už 5 dní pred koncom mesiaca 26. novembra. AG pozitívni klesajú ešte rýchlejšie v 7D priemere z 2142 pred týždňom (23.11.) na 1922 (30.11.), čo robí viac ako mínus 10%.”

Dobrou správou je aj to, že v posledný novembrový deň klesla medzitýždenne aj pozitivita PCR testov. AG pozitivita klesá už dlhšie. Predvčerom hlásené rekordné stavy v nemocniciach boli opravené mierne dole a posunuté v kalendári na skorší dátum. “Indikovali sme, že posledný skok o +200 pacientov patrí asi skôr do víkendu ako do pondelka. Posledné 2 dni sú v zanedbateľnom poklese, ale tento týždeň budeme asi oscilovať okolo 2400 pacientov,” napísali.

Úmrtia v novembri stúpli na takmer 1500, ale napriek rekordným príjmom a aj prepusteniam, je ich menej o vyše 1000, ako tomu bolo v rekordných mesiacoch (január-február-marec). Sú teda približne na úrovni decembra 2020.

Lepšie dáta zatiaľ nespôsobil lockdown

Analytici ponúkli aj aktuálnu krivku parametra “zmena 14 dňovej incidencie”. Celý Prešovský kraj je už v reálnom poklese a pri 825 tisíc obyvateľoch ide o robustné dáta. Slovensko, Bratislavský kraj a aj Bratislava ide rovnakou trajektóriou. Pokles žiadneho z parametrov zatiaľ nemožno podľa Dáta bez pátosu pripísať sprísneným opatreniam a lockdownu.

Keď sa Slovensko vráti do režimu COVID automatu, na to, aby sa okresy dostali z čiernej farby budú len 2 parametre – žolíci vďaka vysokej zaočkovanosti seniorov a pokles 7 dňovej incidencie (PCR+AG) pod 500. Dnes sú pod 500 len Medzilaborce, upozorňujú analytici.

Svoju správu zakončili pozitívne. “Bude to dobrý mesiac a na rekordný november nechá zabudnúť. A nebude to len kvôli omikronu. Písali sme o svetle na konci tunela, dnes je oveľa jasnejšie.”