Situácia je veľmi vážna. V Rudne nad Hronom pomáha 25 vojakov, z domu museli zachraňovať ďalšie osoby

V obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica, ktorú zasiahla povodeň po pondelkovom (17. 5.) pretrhnutí protipovodňovej hrádze, pomáha od utorkového rána 25 profesionálnych vojakov. Pri prácach pomáhajú aj hasiči.

Na miesto vycestoval aj minister obrany SR Jaroslav Nad spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (obaja OĽANO), ďalšími ministrami a zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR Ľubomirom Svobodom. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Situácia v Rudne nad Hronom je naozaj vážna. V prvom rade nám je nesmierne ľúto ľudského života, ktorý si vyžiadala nárazová povodňová vlna. Na základe požiadavky krízového štábu sme obci poskytli sily a prostriedky na odstránenie následkov povodne, pričom naši vojaci budú spolu so zložkami Hasičského a záchranného zboru pomáhať, dokedy to bude potrebne. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia v obci čím skôr stabilizovala,“ povedal minister obrany.

Ako deklarovalo ministerstvo, príslušníci Ozbrojených síl SR sú pripravení nasadiť svoje špecializované prostriedky a spôsobilosti vždy tam, kde je ich pomoc potrebná na záchranu životov a majetku spoluobčanov.

Prívalová povodeň, ktorá sa prehnala obcou Rudno nad Hronom, si vyžiadala život jedného staršieho muža. Voda tiež poškodila miestnu cestnú infraštruktúru, približne dve desiatky vozidiel a zatopila pivnice domov. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) museli krátko po tragédii z jedného domu zachraňovať tri osoby, ktoré sa nedokázali svojpomocne dostať von. Odčerpávanie vody zo zatopených pivníc, priestorov a ulíc vykonávali desiatky hasičov a dobrovoľných hasičov aj počas noci.

Prehrádzka, ktorá sa pretrhla, mala zrejme chybu v konštrukcii či údržbe. Na mimoriadnom výjazde v obci to uviedol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Podľa riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Róberta Hoka bolo vodozádržné riešenie pre danú oblasť zvolené nevhodne. Zanedbané malo byť hradenie bystrín.