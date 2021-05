Voda brala všetko, čo jej prišlo do cesty. SHMÚ varuje pred ďalším dažďom, situácia sa ešte môže zhoršiť

Po pretrhnutí nádrže v obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica zomrela jedna osoba. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová, voda preteká cez celú obec a zatopila pivnice rodinných domov.

Hasiči na mieste včera pomocou vysokokapacitného čerpadla a plávajúcich čerpadiel odčerpávali vodu zo zatopených ulíc a pivníc, z jedného domu budú zachraňovať tri osoby, ktoré sa nedokázali dostať von. „Silný prúd vody strhol jednu osobu, ktorú hasiči našli bez známok života. Na miesto udalosti smeruje aj evakuačný autobus HaZZ a plávajúci transportér zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, ktorý bude v prípade potreby a zhoršenia situácie využitý na záchranu osôb z rodinných domov zasiahnutých povodňou,“ uviedla Križanová.

Hasiči uskutočnili 136 výjazdov

Hasiči za uplynulých 12 hodín uskutočnili v súvislosti s intenzívnym dažďom, ktorý zasiahol územie Slovenska, celkom 136 výjazdov. Najvážnejšia situácia je v Trenčianskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná doposiaľ 49-krát. V Žilinskom kraji zasahovali 29-krát, v Banskobystrickom kraji boli vyslaní k 25 udalostiam spôsobených poveternostnou situáciou a v Nitrianskom kraji zasahovali hasiči 22-krát. Počas noci sa na niektorých miestach situácia upokojila, no SHMÚ varovalo, že vodná hladina môže ešte stúpať.

V povodí horného a stredného Váhu, na Nitre a jej prítokoch a na tokoch stredného Slovenska očakávajú odborníci mierny až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia alebo prekročenia hladín zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity na ďalších tokoch. Na ostatných tokoch predpokladajú ustálenosť až mierny vzostup. “Kulminácie na väčšine tokov predpokladáme v neskorých nočných hodinách, respektíve v utorok dopoludnia (18. 5.),” dodali. Očakáva sa tiež ďalšia povodňová aktivita.

Horné Naštice a Uhrovec vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity

Trvalý dážď spôsobil v pondelok problémy i vo viacerých obciach okresu Bánovce nad Bebravou. Obce Uhrovec a Horné Naštice vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, problémy voda spôsobila i v Dežericiach. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou Dárius Sabo.

V Horných Našticiach sa vylial potok Radiša približne 100 metrov nad obcou a zaplavil celú jednu ulicu, priblížil starosta Jozef Hedera. “Zatiaľ situáciu riešime pieskom. Domy celkom nezaplavilo, voda sa dostala do niektorých pivníc,” doplnil Hedera s tým, že hladina vody postupne klesá.

Voda sa v obci vyliala do rolí a zaplavila jednu z ulíc, jeden alebo dva tunajšie domy sú na tom kriticky, povedal miestny obyvateľ Marek Beňačka. Ten potvrdil, že situácia sa vo večerných hodinách upokojila. “Dúfame, že nebude päť, šesť hodín pršať, aby voda klesla a pripravili sme sa na utorok, keďže má opäť pršať,” podotkol.

Vrecia s pieskom použili na pomoc proti vode i v Uhrovci, kde už skôr zaplavilo cez polia prístupovú cestu do obce v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. “V blízkosti priemyselnej zóny išla voda zo záhradiek do tamojších domácností, museli sme tam zabezpečiť rozvoz vriec naplnených pieskom. Vylievať sa začala voda aj z toku Radiša, smerom na Jankov vŕšok. Vytiekla na polia a išla do štyroch rodinných domov. Ďalší občania nás upozornili na zaplavené záhradky z trvalého dažďa,” ozrejmila starostka Zuzana Máčeková.

SHMÚ vydal výstrahu 3. stupňa pred povodňami pre ďalšie okresy

Výstrahu tretieho stupňa pred povodňami vydali meteorológovia pre ďalšie územie. Aktuálne platí pre okresy Považská Bystrica, Martin, Žilina, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webovej stránke.

Druhý stupeň hydrologickej výstrahy sa vzťahuje na územie stredného a čiastočne západného Slovenska. Na Orave, pre časť Záhoria, v okresoch Nitra a Nové Zámky platí výstraha prvého stupňa. Na strednom Slovensku má pršať aj v ďalších hodinách, pre väčšinu územia vydali druhostupňovú výstrahu, ktorá platí až do utorkového (18. 5.) rána. Dážď hrozí aj na východe Slovenska, platí tam výstraha prvého stupňa.

V utorok dopoludnia sa môže v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín vyskytnúť tiež vietor na horách.