Simpsonovci sa aj po 32 rokoch tešia obľube. Toto je podľa tvorcu tá najlepšia séria slávneho seriálu

Pri 32 rokoch na obrazovkách a viac ako 700 odvysielaných epizódach sa ťažko hľadá jedna konkrétna, ktorá tvorcom seriálov vyšla najlepšie. Platí to aj pri kultovom animovanom seriáli Simpsonovci, kde sa názory fanúšikov v otázke najkvalitnejšej epizódy či celej série rozchádzajú. Svoje do tejto diskusie ale najnovšie pridal jeden z niekdajších tvorcov seriálu.

Meno John Swartzwelder bude známe predovšetkým skalným fanúšikom animovaného seriálu Simpsonovci (The Simpsons), ktorí jednotlivé série a epizódy videli viackrát alebo ich sledovali pomerne pozorne. John bol súčasťou scenáristického tímu dlhých 15 rokov, teda takmer polovicu histórie ich vysielania a je autorom celkovo 59 častí. Najnovšie sa rozhodol fanúšikom prezradiť, ktorá séria Simpsonovcov je podľa neho tá najlepšia zo všetkých, píše web Screenrant.

Ktorá je najlepšia séria Simpsonovcov?

Fanúšikovia sa dlhé roky nevedia dohodnúť na tom, ktorá séria Simpsonovcov patrí medzi tie najvydarenejšie a jednoznačnú odpoveď zrejme asi ani nikdy nenájdu. Každý môže povedať svoj názor, no Swartzwelder v tom má jednoznačne jasno.

Súčasťou scenáristického tímu bol dlhých 15 rokov, spolupracoval aj pri písaní scenára k celovečernému filmu z roku 2007 a podľa neho je tou najlepšou zo všetkých tretia séria. Tá sa na obrazovkách americkej stanice FOX prvýkrát objavila v sezóne 1991/1992 a priniesla podľa neho najlepšie zápletky v jednotlivých častiach.

Swartzwelder to prezradil v rozhovore pre magazín The New Yorker. Tam priznal, že tretia séria je skrátka najlepšia, pretože sa pri nej tvorcovia naozaj veľa naučili a od prvých epizód ušli skutočne ďalekú cestu a naučili sa vymýšľať jednotlivé zápletky ako na bežiacom páse.

„Podarilo sa nám obsadiť množstvo veľkých hviezd, s ktorými sme mohli pracovať, dokonca sa nám ani nevyčerpali nápady na jednotlivé príbehy a tím nebol vyčerpaný a prepracovaný. Bol to veľmi zábavný rok v scenáristickej miestnosti a myslím, že sa to odzrkadlilo aj v našej práci,“ povedal Swartzwelder.

Fanúšikovia zbožňujú najmä tie prvé

Či už s týmto názorom súhlasíte alebo nie, spomenúť sa oplatí aj globálny názor fanúšikov, ktorí tvrdia, že práve skoršie série Simpsonovcov patria medzi tie najvydarenejšie. Konkrétne ide o tretiu, štvrtú a piatu sériu.

Čo sa týka tej tretej, tak tá ponúkla mnoho veselých zápletiek. Spomenúť sa oplatí tá, keď Homer nešťastne kúpil Lise poníka, pán Burns chcel predať jadrovú elektráreň nemeckým kupcom či sobáš Leváka Boba so Selmou a veľa ďalších.