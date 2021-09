Šimpanz prvýkrát použil ľuďmi vytvorený predmet ako sexuálnu hračku. S pomocou fľaše masturboval

Masturbácia nie je vlastná výlučne iba človeku, ale bola pozorovaná u mnohých druhov primátov. Dokonca aj používanie masturbačných nástrojov, ktoré by sme prenesene mohli nazvať sexuálnymi hračkami, bolo pozorované vo voľnej prírode, napríklad u samcov makakov. Teraz však vedci zdokumentovali prvé použitie predmetu vyrobeného ľuďmi, ako sexuálnej pomôcky u šimpanzov, a to dokonca vo voľnej prírode.

Mladý šimpanz Araali z Ugandy bol pozorovaný, ako si strkal penis do plastovej fľaše, uvádza portál IFL Science. Vedci spočiatku iba pozorovali, ako sa šimpanz hrá s prázdnou plastovou fľašou od herbicídu. Následne si všimli, že robí pohyby panvou a má penis v hrdle fľaše. Tím uviedol, že šimpanz mal “hravý výraz v tvári”, uvoľnený výraz a otvorené ústa, čo naznačovalo, že si to užíva.

Tím nedokázal určiť, či šimpanz ejakuloval. Araali je v skupine podriadeným šimpanzom, a tak nemá dovolené sa rozmnožovať.

“Araaliho masturbačné správanie pravdepodobne vyplývalo z jeho motivácie kontrolovať a hrať sa s novým predmetom,” uvádzajú vedci v štúdii.

Samce šimpanzov mávajú erekciu v rôznych kontextoch a okrem sexuálneho vzrušenia môže nastať aj pri jedení či pri hre. “Fyzikálne vlastnosti fľaše pravdepodobne u Araaliho vyvolali autoerotickú reakciu,” uviedli vedci.

So, here’s a paper I never thought we’d write: “Use of a novel human object as a masturbatory tool by a wild male chimpanzee at Bulindi, Uganda”https://t.co/pWuxzpDE4i

With fab illustrations by coauthor @KimvanDijk04 pic.twitter.com/n8fRw5ywhm

— Bulindi Chimpanzees (@BulindiChimps) September 2, 2021