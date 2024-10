Silný odkaz Márie Čírovej dohnal ľudí k slzám. Poslala odkaz svojmu mladšiemu ja a ľudia jej tlieskajú za jej rozhodnutie

Speváčka je na scéne už niekoľko rokov a ako sa ukázalo, existovali ľudia, ktorí sa obávali, že jej materstvo zastaví kariéru. Mária je však živým dôkazom, že sa dá mať všetko a talentovaná speváčka sa dnes teší nielen z úspešnej kariéry, ale tiež zo šťastnej rodiny.

Krásna Mária Čírová je v súčasnosti nielen talentovanou speváčkou a porotkyňou v talentovej súťaži, ale tiež trojnásobnou mamou. Teraz jej najstarší syn Hugo oslávil 15. narodeniny a speváčka si, okrem toho, že sa podelila o momenty z jeho narodeninovej oslavy a prezradila, že mu tortu robil Miroslav „Miňo“ Macuľa, víťaz relácie Pečie celé Slovensko, zaspomínala na silný moment.

Odkaz svojmu mladšiemu ja

Mária Čírová je trojnásobnou mamou. Má dvoch synov – Huga a Rubena a dcérku Zoe. 35-ročná mamička si pritom radosti a strasti materstva zažila prvýkrát ako dvadsaťročná, čo v tej dobe niektorých ľudí poriadne zarazilo.

Pri príležitosti Hugových narodenín si speváčka zaspomínala na obdobie, kedy s ním bola tehotná. V tom čase sa jej totiž stal nepríjemný zážitok, na ktorý dodnes nezabudla. V príspevku spomína: „Pred 15 rokmi, približne týždeň pred pôrodom, ma jedna pani pri nákupe prekvapila otázkou: „Nevadí vám, že už nič nebude ako predtým? Ste taká mladučká, taká talentovaná, mohli ste počkať aj do 35, nič by vám neušlo. Kam sa tak ponáhľate?“ Keby som tak mohla v tej chvíli odpovedať s dnešnými skúsenosťami, povedala by som: “Viete, ja sa nikam neponáhľam. Len chcem byť čo najdlhšie s mojím ÚŽASNÝM SYNOM!!!!!“

V ďalšom príspevku Mária priznala, že nemôže byť šťastnejšia a poslala odkaz svojmu mladšiemu ja. Napísala: „PS: Odkaz môjmu mladšiemu, dvadsaťročnému ja: Dievčatko, keby si Ty vedela ako dobre si urobila! … ale Ty si to vedela.“

