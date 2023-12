Šialený odpad, ktorý nikomu neodporúčajú vidieť: Prvé recenzie hovoria o Perinbabe 2 ako o prepadáku roka

Keď Juraj Jakubisko vo februári 2017 začal nakrúcať pokračovanie rozprávky z roku 1985, netušil, že sa naňho v súvislosti s týmto projektom bude valiť jeden problém za druhým. Nakrúcanie bolo prerušené z rôznych dôvodov niekoľkokrát, premiéru filmu preložili trikrát a napokon sa jej oceňovaný režisér ani nedožil. Už v procese vzniku filmu Perinbaba a dva svety ale bolo niektorým divákom jasné, že zrejme nepôjde o vydarenú snímku.

A tak to, zdá sa, aj dopadlo. Prvé recenzie na film Perinbaba a dva svety totiž ani zďaleka nie sú pozitívne, z čoho by Juraj Jakubisko ako tvorca jednej z najobľúbenejších vianočných rozprávok rozhodne nebol nadšený. Mnohí ale ešte po ohlásení vzniku snímky hovorili, že režisér sa púšťa do neľahkej úlohy a zrejme sa veľmi popáli.

Príbeh syna Jakuba a Alžbetky

Hlavným hrdinom je tentoraz mladík Lukáš (hrá ho Lukáš Frlajs), syn Jakuba a Alžbetky, ktorý sa rozhodne vydať na potulky svetom. Túži pritom nájsť nielen pravú lásku, ale aj svoje vlastné šťastie. Od začiatku jeho putovania mu tu i tam pomáha nájsť správnu cestu dobrá Perinbaba, zatiaľ čo zlomyseľná Zubatá sa mu snaží, samozrejme, dožičiť presný opak a kladie mu do cesty nebezpečné nástrahy, rovnako ako kedysi jeho otcovi Jakubovi.

Lukáš sa čoskoro spriatelí s múdrym psíkom Uchom a spoločne sa vydajú na cestu do bájnej krajiny hojnosti, ktorá podľa legendy leží za siedmimi horami a siedmimi morami, až na samom konci sveta. Počas svojho putovania sa dostanú do väzenia, zničia a zachránia veľkú svadbu v meste, v krajine divožienok sa Lukáš zamiluje, spolu pomôžu zachrániť pohyblivé mesto a v kráľovstve, z ktorého zmizli všetky ženy, sa stretnú v súboji s havraními bojovníkmi.

Jakubisko mal víziu, že Perinbaba 2 bude ešte veľkolepejšia ako jednotka. Rozsiahlu filmovú produkciu tvoril viac ako 100-členný štáb, vyše 170 komparzistov a hercov, a nakrúcalo sa niekoľko mesiacov. Postprodukcia veľkofilmu napokon kvôli špeciálnym efektom, vďaka ktorým bola oživená aj Perinbaba v podaní Giulietty Masiny (talianska herečka zomrela v marci 1994), trvala ďalších niekoľko mesiacov.

Veľkolepé fiasko?

Podľa prvých recenzií a hodnotení, ktoré sa objavili na webe ČSFD to ale vyzerá tak, že kvalitatívne druhá Perinbaba svoj úspech nezopakuje. Z hodnotení, ktoré sa zatiaľ pri filme objavujú, totiž badať veľké divácke sklamanie.

Najčastejšie filmu vyčítali nenadväznosť jednotlivých scén a dokonca aj záberov, čo na nich pôsobilo veľmi chaoticky. Ucelený nebol ani samotný dej a za toto všetko mohol zrejme fakt, že Jakubisko nestihol svoj posledný veľký film riadne dokončiť a dokončovali ho za neho druhí. Nevedno ale, koľko toho iní dokončovali a koľko postprodukčných prác mal v rukách práve Jakubisko.

„Je až bolestivo vidieť, že sa všetko veľakrát razantne prestrihávalo, prezvučovalo a inak menilo,“ napísal jeden z divákov vo svojom rozhorčenom komentári.

Nekoherentný odpad

Negatívne diváci hodnotia aj herecké výkony hlavných postáv, ktoré ešte umocnili aj veľmi zlé dialógy v scenári. „Perinbaba 2 je absolútne šialený nekoherentný odpad. Bohužiaľ, toto „dielo“ je totálny technicky a audiovizuálne nekompetentná sračka a tragicky zdrvujúce ukončenie kariéry jedného zo slovenských velikánov,“ napísal iný divák svoje sklamanie a zároveň dodal, že by film nikomu neodporučil.

Zatiaľ pri filme svietia skôr jedno až dvojhviezdičkové hodnotenia a je viac než pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. V komentároch na rôznych miestach internetu to ale filmu veštili aj ostatní milovníci pôvodnej Perinbaby z roku 1985. Vyzerá to teda tak, že posledný Jakubiskov film nezachráni ani masívny marketing, ktorý ho už pár mesiacov sprevádza.

Či je Perinbaba a dva svety naozaj taká zlá, sa môžete presvedčiť na vlastné oči v kinách od dnes (7. decembra), kedy má snímka premiéru.

