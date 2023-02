Jakubisko bol režisérskou legendou, zruinoval ho vlastný film: Aj pred smrťou mal miliónové dlhy

Velikán filmového plátna, legenda medzi režisérmi a československá kultúrna ikona. Takto sa dá opísať život, tvorba a úspechy Juraja Jakubiska, režiséra, ktorý sa dožil úctyhodného veku 84 rokov. Jeho život mal však aj tienistú stránku, keďže okrem desiatok veľkolepých filmov sa s ním posledných 15 rokov tiahol aj gigantický finančný dlh, ktorý ich s manželkou stál dokonca aj dom, pripomína CNN Prima News.

Slovenská aj česká verejnosť sa zobudila do uplynulého víkendu so smutnou správou, ktorá obehla všetky médiá. V piatok 24. februára, krátko pred polnocou, totiž zomrel režisér Juraj Jakubisko, ktorý bol symbolom filmovej tvorby na našom území.

Rodák z východoslovenskej obce Kojšov študoval fotografiu a filmárčinu v Bratislave aj Prahe, pričom prvé filmy režíroval už v 60. rokoch. Z jeho tvorby sú najznámejšie najmä snímky ako Tisícročná včela, Perinbaba, Nevera po slovensky či Bathory.

Plánoval medzinárodný úspech, skončil na mizine

Práve posledný spomenutý film sa môže označiť ako najkontroverznejší produkt, ktorý mu takpovediac spôsobil najväčšie ťažkosti. Bathory je historický film z roku 2008, ktorý ukazuje život uhorskej šľachtičnej Alžbety Bátoriovej. Tá bola známa pre vraždy mnohých mladých dievčat. Išlo o prvý film Jakubiska v anglickom jazyku.

Ako píše CNN Prima News, film Bathory spravil z Jakubiska chudobného muža. Nakrúcanie začalo v roku 2005 a v tej dobe šlo o najnákladnejšiu snímku slovenskej aj českej filmovej histórie. Suma činila v prepočte približne 13,3 milióna eur. Jakubisko si väčšinu peňazí požičal cez svoju produkčnú spoločnosť od Českej sporiteľne s nádejou, že film sa stane medzinárodne úspešný a zárobky hravo splatia všetky pôžičky.

Nestalo sa to, keďže film Bathory zarobil podľa portálu the-numbers dokopy 3,3 milióna eur. Z pôvodnej pôžičky 2,1 milióna eur mal Jakubisko postupne vrátiť sumu rozdelenú na 3 splátky, no peňazí sa banka nedočkala. Podľa CNN Prima News bol ešte pred 4 rokmi Jakubiskov dlh stále vo výške 3,3 milióna eur, čo potvrdil aj vtedajší výpis Centrálnej evidencie pre exekúcie.

Prišli o luxusnú vilu, dlh sa len nabaľoval

Vzhľadom na dlhy sa do dražby dostala aj luxusná a honosná vila v Prahe, kde Jakubisko býval s manželkou, synom a svokrou. „Dom bol pre nás príliš veľký. Syn odišiel bývať do centra Prahy a babička, matka mojej ženy, je v nemocnici,“ okomentoval v roku 2019 situáciu ohľadom domu pre portál Topky.

Vila bola realitnou kanceláriou ponúkaná za 1,2 milióna eur, no napokon sa predala „len“ za niečo vyše 520-tisíc eur. To však nebola zďaleka jediná rana. Manželka Deana, ktorá pre neho pracovala ako produkčná, pri autonehode v roku 2013 zrazila muža prebiehajúceho cez cestu. Napriek tomu, že bolo preukázané, že vstúpil do cesty nečakane z radu zaparkovaných áut, Jakubiskova žena musela pozostalým vyplatiť odškodné vo výške 1 milión českých korún, teda približne 43-tisíc eur.

S Jurajom Jakubiskom odišla veľká legenda slovenskej aj českej filmovej tvorby a všeobecná kultúrna ikona, ktorej môžu oba národy vďačiť za veľa.