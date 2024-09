Sezóna prezúvania sa blíži: Na toto si dajte pozor, máte na to nárok zadarmo, aj keď ľudia o tom nevedia

Aj keď existujú celoročné pneumatiky, veľa vodičov nedá dopustiť na letné a zimné pneumatiky zvlášť, keďže ich vlastnosti sú odlišné a v prípadoch, keď „rozhodujú“ centimetre či milimetre, každý vodič v duchu ďakuje za to, že investoval do kvalitného obutia svojho auta. Avšak aj pneumatiky majú svoju životnosť a po čase je potrebné sa ich zbaviť. Čo s nimi?

Žiaľ, na rôznych miestach v prírode môžeme nájsť čierne skládky a na nich sa nachádzajú aj zjazdené pneumatiky. Niektorí ľudia jednoducho nevedia, čo s nimi a vyhodiť ich do prírody pokladajú za zbavenie sa problému. Tým sa ale porušuje zákon, nehovoriac o tom, ako vyhodenie pneumatík škodí životnému prostrediu.

Pneumatiky dajte do pneuservisu

Zbaviť sa starých pneumatík je pritom jednoduché a nebude vás to nič stáť. Ako sme aj písali v staršom článku, ak chodíte pneumatiky prezúvať do servisu, spravidla nič riešiť nemusíte. Za prezutie normálne zaplatíte dohodnutú sumu a servis vám staré pneumatiky musí bezodplatne zobrať a poslať na recykláciu. Ak by od vás za prevzatie starých pneumatík pýtali peniaze, konali by v rozpore so zákonom.

V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 69 píše, že spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

Znamená to, že pneumatiky môžete odovzdať v hociktorom pneuservise, pričom si za túto službu od vás nemôžu pýtať peniaze. Takže aj ak si pneumatiky prezujete svojpomocne a potrebujete sa starých zbaviť, jednoducho ich zavezte do pneuservisu.

Ak by vám za túto službu chceli predsa naúčtovať nejakú cenu, môžete kontaktovať kontrolné orgány, v tomto prípade Slovenskú obchodnú inšpekciu. Rovnako, ak by vám pneumatiky odmietli prevziať, napríklad bez adekvátneho vysvetlenia, ktoré im naozaj v tom momente znemožňuje prevzatie pneumatík.

Ako zo zákona vyplýva, odovzdať pneumatiky tiež môžete v zbernom dvore na to určenom, ktorý zriadila obec.