Dajte si pozor v servise, ak budú od vás za to pýtať peniaze. Máte na to nárok zadarmo, mnohí o tom netušia

Jeden z najväčších odpadov, ktorý motoristi pravidelne tvoria, sú zjazdené pneumatiky. Aj keď je to čím ďalej menej, tak aj dnes môžeme v prírode naraziť na to, že ich tam niekto jednoducho vyhodí, aby sa ich zbavil. Avšak za to, aby ste sa zbavili starých pneumatík, nemusíte nič platiť, a tak ich vyhadzovanie napríklad v prírode nemá žiadny zmysel.

Vyhodenie starých pneumatík do prírody je pritom to najhoršie, čo s nimi môžete urobiť. Trvá stovky rokov, kým sa rozložia, upozorňujú Autoviny.

Pri zhodnotení odpadu z pneumatík sa pritom dajú vyrábať rôzne rohože, ale aj povrchy na športoviská či dokonca protihlukové steny. Pomletý granulát má tak široké druhotné využitie.

Odovzdajte ich zadarmo do pneuservisu

Starých pneumatík sa pritom dá jednoducho a legálne zbaviť. Najjednoduchšie je, ak s autom chodíte do pneuservisu, a tam jednoducho staré pneumatiky necháte. Za túto službu sa nič neplatí, keďže už pri ich kúpe sa uhrádzal recyklačný poplatok. Ak by od vás pneuservis za túto službu požadoval peniaze, konal by v rozpore so zákonom.

„Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou,“ uvádza sa v zákone.

Pneumatiky tak môžete odovzdať v každom pneuservise bezodplatne a bez toho, aby ste si u nich museli kúpiť nové pneumatiky či iný tovar. Ak by od vás požadovali za túto službu peniaze, alebo by odmietli ich prevzatie, môžete kontaktovať kontrolné orgány, v tomto prípade Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Odovzdať pneumatiky tiež môžete v zbernom dvore zriadenom obcou.