Sexuálne otrokyne, ktoré nesmú chodiť do škôl, do práce, bez muža ani von. Ženy v Afganistane sa boja o budúcnosť

Rovnoprávnosť žien s mužmi nie je ani dnes na mnohých miestach sveta samozrejmosťou. Ako to vyzerá, keď prichádzajú o všetky svoje práva, môžeme aktuálne sledovať v priamom prenose z Afganistanu, ktorého sa zmocnil Taliban. Ich strach z možných hrôzostrašných scenárov by sme nemali ignorovať, ukazuje totiž, že pocit slobody môže byť veľmi pominuteľný.

Predstavte si nasledovné – ste žena alebo mladé dievča, dlhé roky si budujete svoj život, chodíte do školy, do práce, myslíte na svoju rodinu a odvážite sa plánovať aj budúcnosť. Zrazu sa všetko v priebehu niekoľkých dní alebo hodín zmení a to, čo ste doteraz poznali, je preč.

Ženy zmizli z ulíc

Pred dvoma dňami obletela svet fotografia Lotfullaha Najafizada z ulíc Kábulu. Vidíme na nej muža, ktorý bielou farbou premaľováva plagáty žien vo svadobných šatách z reklamných plôch.

Presne, ako zmizli ich podobizne, tak zmizli z ulíc aj skutočné ženy a dievčatá, ktoré pociťujú strach z toho, že sa zopakuje scenár spred 20 rokov. V 90. rokoch, keď bol Afganistan rovnako pod nadvládou Talibanu, sa museli tí, ktorí mali tú smolu a narodili sa ako ženy, podriaďovať striktným tvrdým pravidlám.

Medzi ne patril napríklad zákaz štúdia, zákaz opustenia domu bez sprievodu muža alebo žiadne poskytovanie zdravotníckych služieb. Miestni majú aktuálne obavy z toho, že sa situácia zopakuje.

Masívne sa vykupujú burky, fotky “odhalených” žien sa musia likvidovať

Cestovateľ Martin Navrátil, ktorý sa iba pred dvomi týždňami vrátil z Afganistanu, nám v rozhovore opísal, že miestne kaderníctva sú často polepené fotografiami odhalených žien. Ich majitelia ich preto začali premaľovávať a likvidovať. Aj keď nejde o nahé ženy, ako by ste si možno mysleli, ale ženy, ktoré odhalili “iba” celú svoju hlavu. Všetko, čo sa nezhoduje s talibanskou ideológiou, museli prekryť alebo preventívne strhnúť, aby niekto nebol za niečo súdený a odsúdený.

Podľa správ na miestach, kam sa už Taliban dostal, sa zatvárajú školy pre dievčatá, ženy sú nútené nosiť burky a zavádzajú sa naozaj tvrdé pravidlá. Ide predovšetkým o vidiecke miesta. Zatiaľ síce Taliban deklaruje, že burky ženy nosiť nemusia, začali sa však v obchodoch masívne vykupovať a pre istotu sa do nich ženy zahalili, priblížil pre Interez Martin.

My, ktorí sme podobné situácie nikdy nezažili, si ani nedokážeme predstaviť, aká hrôza musí medzi miestnymi vládnuť. A nemali by sme pred ňou zatvárať oči, aj keď sa môže zdať, že sa nás netýka.

Vraj sú to ich posledné dni na ulici a stanú sa vlastníkmi mužov

Britský Guardian priniesol rozhovor s afganskou mladou ženou, na ktorú čakalo v nedeľu pri ceste na dievčenský internát nepríjemné prekvapenie. Už pri príchode videla, ako z budovy vybieha niekoľko dievčat. Keď sa ich opýtala, čo sa deje, povedali jej, že ich prišla evakuovať polícia kvôli Talibanu, ktorý sa dostal do Kábulu a ženy, ktoré nemajú burky, budú bité.

Dievčatá sa vzápätí nemali ako dostať domov. Nemohli použiť verejnú dopravu a žiadny muž by na seba nevzal to riziko, aby odviezol ženu vo svojom aute. Študentky sa v zúfalstve stali terčom mužov na ulici, ktorí ich sledovali a pokrikovali po nich. V nevhodných komentároch nechýbali upozornenia na to, aby si obliekli burky, že sú to ich posledné dni na ulici, alebo že si jeden z nich zoberie za manželku hneď štyri z týchto mladých žien.

Svoju ženu vymenil za cestu taxíkom

Dievča bolo výbornou študentkou s nádejnou budúcnosťou. Chýbalo málo, aby sa mohla pochváliť dvoma diplomami z najlepších univerzít. Hovoríme zámerne v minulom čase, pretože momentálne si uvedomuje, že jej budúcnosť sa v priebehu chvíle môže úplne zmazať. V práci sa rozlúčila so svojimi kolegami s tým, že už sa s nimi nikdy neuvidí.

Muži, namiesto toho, aby ženy v týchto časoch podporovali, stoja často podľa jej slov na strane Talibanu a adresujú im nepekné urážky. Počas uplynulých mesiacov, kedy Taliban postupne ovládal miestne provincie, počula o príbehu muža, ktorý prišiel vo vojne o syna a chcel sa dostať do Kábulu. Nemal však dostatok peňazí na cestu, tak prepravu vymenil za vlastnú ženu. Dievča rozhovor ukončilo so slovami, že cíti, že sa z nej stane otrokyňa.

Porušovanie ľudských práv, o ktorom treba hovoriť

Umelkyňa a aktivistka Maliha Abidi vo svojom príspevku na Instagrame vyzvala ženy a feministky z celého sveta, aby počúvali hlasy afganských žien. “Keď som čítala správy a svedectvá dievčat a žien, stále som kontrolovala, či náhodou nečítam článok z konca 90. rokov. Ale, bohužiaľ, to tak nie je.”

Upozornila, že to, čo sa momentálne deje v Afganistane, je porušovanie ľudských práv. A ak o tom nebudeme hovoriť, je to akoby sme s tým súhlasili. Nikdy predsa nevieme, či sa podobná situácia nebude týkať aj nás.

Odvážili sa snívať o vzdelaní a kariére. Aspoň na chvíľu

Agentúra AP priniesla príbeh mladej ženy menom Zarmina, ktorá má rovnako obrovský strach z toho, čo bude. Afganistan uplynulých rokov v článku zároveň opísali ako miesto, kde sa ženy a dievčatá odvážili snívať o kariére a mohli získať dobré vzdelanie. To je však preč a namiesto toho v ženách prevláda úzkosť z toho, čo môže byť.

Zarmina sa momentálne bojí vyjsť von z domu. Je jej do plaču z toho, že všetky ambície, ktoré mala, sú razom preč a je aj pre ňu samú ťažké pochopiť, prečo sa musí skrývať, keď tvrdo pracovala. Pre ňu aj jej mladších súrodencov sa všetko zmenilo a ich život už v tejto chvíli vyzerá inak. Ako žena nemôže ísť momentálne ani na trh bez sprievodu muža. Súčasná situácia sa jej spája so spomienkami z detstva, kedy sa s Talibanom strela zoči voči a cíti, že to môže byť aj tentokrát veľmi podobné.

Je kliatba byť ženou v Afganistane

Staršie generácie, ktoré si už v minulosti mnoho prežili, sa radšej pripravujú a aby ochránili svoje mladé dcéry alebo vnučky, kupujú im burky v presvedčení, že tie ich zachránia. To je prípad aj dievčaťa Habiby, ktorej príbeh priniesol Guardian. Ona sa nechce ukrývať za tento kus látky, pretože by to symbolizovalo, že prijala nadvládu Talibanu. Dôvodom je aj v tomto prípade strach. Strach zo straty toho, na čom tvrdo pracovala, pretože by to musela vymeniť za väzenie vo vlastnom dome.

Portál IndiaToday vo svojom titulku napísal, že je kliatbou byť ženou v Afganistane. Predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť Evelyn Regnerová podľa TASR v pondelok uviedla, že prebratie moci hnutím Taliban v Afganistane pre afganské ženy a dievčatá znamená systémový a brutálny útlak vo všetkých aspektoch ich života.

“V oblastiach kontrolovaných Talibanom boli ženské univerzity zatvorené, dievčatám je odopieraný prístup k vzdelaniu a ženy sú predávané ako sexuálne otrokyne,” upozornila rakúska europoslankyňa a tiež apelovala na to, že by sme pred týmito smutnými udalosťami nemali zatvárať oči.

Dnes informovala TASR o tom, že predstavitelia militantného hnutia Taliban oznámili, že ženy by mali byť súčasťou novej afganskej vlády. “Islamský emirát nechce, aby boli ženy obeťami… Mali by byť vo vládnej štruktúre podľa práva šaría,” povedal člen kultúrneho výboru Talibanu Inámulláh Samangání. Dodal, že vládna štruktúra zatiaľ nie je celkom jasná, ale “na základe skúseností by malo ísť o kompletne islamské vedenie a všetky strany by sa mali pridať”. Situáciu budeme naďalej sledovať a informovať vás o nej.