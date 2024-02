Severnú Kóreu navštívili po rokoch prví turisti, boli z Ruska: Zájazd im odporučil samotný Lavrov, toľkoto má stáť

Skupina ruských turistov pricestovala v piatok do Severnej Kórey. Ide o pravdepodobne prvých zahraničných návštevníkov, ktorí vstúpili na územie tohto izolovaného štátu od zavedenia opatrení súvisiacich s covidovou pandémiou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP.

Skupina zamierila do KĽDR z letiska vo Vladivostoku. Zájazd podčiarkuje prehlbujúcu sa spoluprácu medzi Moskvou a Pchjongjangom po stretnutí severokórejského vodcu Kim Čong-una s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v septembri minulého roka na kozmodróme Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe.

Rusi majú problém cestovať do Európy

Mnohí Rusi majú v súčasnosti problém cestovať do Európy a Spojených štátov pre sankcie, ktoré boli na Rusko uvalené po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vlani v októbri vyhlásil, že by ako dovolenkovú destináciu odporučil práve Severnú Kóreu.

Juhokórejská vláda uviedla, že nemá žiadne záznamy o tom, že by severokórejské štátne médiá od vypuknutia covidovej pandémie informovali o vstupe zahraničných turistov do krajiny. Skupina navštívi hlavné mesto Pchjongjang a potom sa pôjde lyžovať do strediska Masikrjong v provincii Kangwon, uviedla Inna Muchinová, generálna riaditeľka cestovnej agentúry Vostok Intur, ktorá zájazd organizuje.

V skupine sú cestujúci z celého Ruska vrátane Moskvy, Petrohradu a Kaliningradu. Táto skupina však nie je tradičnou turistickou skupinou, ale „skúšobnou delegáciou“, ktorá by mohla pripraviť pôdu pre ďalšie skupiny ruských turistov, dodala Muchinová.

Krajiny posilňujú väzby

Cesta je prekvapením pre pozorovateľov, ktorí očakávali, že prví turisti prídu do KĽDR z Číny, ktorá je najväčším diplomatickým spojencom a ekonomickým partnerom Pchjongjangu. Podľa cestovnej kancelárie stojí zájazd v prepočte 750 dolárov na osobu.

Cestu zorganizovali na základe dohody dosiahnutej medzi gubernátorom ruského Prímorského kraja Olegom Kožemiakom a severokórejskými úradmi. Posilňovanie väzieb medzi KĽDR a Ruskom prichádza v čase, keď sa obe krajiny nachádzajú v samostatných konfrontáciách s USA a ich spojencami – KĽDR pre svoj jadrový program a Rusko pre vojenskú agresiu na Ukrajine.

Severná Kórea pomaly uvoľňuje obmedzenia z čias covidovej pandémie a otvára svoje medzinárodné hranice v rámci úsilia o oživenie hospodárstva zničeného tzv. lockdownom a pretrvávajúcimi sankciami.

Čínski cestovatelia tvorili pred pandémiou približne 90 percent zahraničných návštevníkov Severnej Kórey. V roku 2019 navštívilo KĽDR rekordných 300 000 turistov zo zahraničia, čo podľa odhadov analytikov prinieslo krajine zisk 90 až 150 miliónov dolárov.