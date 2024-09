Fanúšikovia Dunaja, k vašim službám prehovorili: Toto je podľa nich najhoršia postava, nie je to Klaus ani Holubec

Siedma séria seriálu Dunaj, k vašim službám ešte len začala, no už teraz zmenila pohľad divákov na niektoré postavy. Iné sú zas nenávidené od prvého okamihu a ľuďom prekáža, že ich ešte stále nezastihla karma.

Diskusie k novej sérii Dunaja, k vašim službám sú v plnom prúde. Ľudia debatujú o zápletkách, o smrti Petra, o osude Evy a hoci sa snažia ostať pozitívni a čakať, čo príde ďalej, sú aj takí, ktorí na seriáli hľadajú najmä to negatívne. Nie tak div, že sa objavila debata o tom, kto ľuďom v seriáli najviac vadí.

Tieto postavy nemajú radi

Hoci sa v komentároch objavil aj starý známy Holubec, ktorému všetko prejde, najviac sa opakovali mená Jula a Terezy. Tereza pritom patrila k najneobľúbenejším postavám už skôr a mnohí dokonca tvrdili, že je horšia ako Holubec aj Klaus.

K tejto dvojici sa navyše najnovšie pridáva aj Klára, ktorú síce mali ľudia radi, no vyzerá to tak, že v siedmej sérii jej klesá obľúbenosť. Pravdepodobne to súvisí so smrťou Petra a tým, že si ľudia myslia, že za ním nedostatočne smúti. Iný argument jej neobľúbenosti zas napríklad znie: „Vytáča ma Klára, lebo všetci jej chcú pomôcť, ale ona stále svoje a tvrdohlavá všetko odmieta, ako keby jej to decko chceli vziať, a preto, ako sa pustila do Imricha.“

V menšom počte sa v komentároch objavili aj mená Anny, Edity, Vilmy, Evy a Klausa. Tak či onak medzi postavami, ktoré ľuďom začínajú liezť na nervy, prevládajú ženy a hoci nie všetky z nich hrajú záporné roly, ľudia si našli dôvod na to, prečo ich nemať radi.