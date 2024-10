Selena Gomez sa objavila na červenom koberci a ľudia si na nej všimli znepokojivý detail. Myslia si, že má niečo s tvárou

32-ročná speváčka a herečka na seba strhla pozornosť po tom, ako sa na odovzdávaní cien Emmy 2024 ukázala v krásnych priliehavých čiernych šatách. Svojím nápadným vzhľadom spôsobila rozruch, pričom pozorným očiam neunikol jeden detail na jej tvári.

Článok pokračuje pod videom ↓

Len nedávno vyšla na svetlo sveta znepokojivá informácia o neplodnosti Seleny Gomez, ktorá si však z toho nerobí ťažkú hlavu, ako sme písali v predošlom článku. Očividne sa sústredí na seba a žne jeden úspech za druhým.

Svedčí o tom jej nominácia na najlepšiu hlavnú herečku v komediálnom seriáli „Only Murders in the Building“. Hoci si cenu neodniesla domov, získala si srdcia mnohých za svoj oslnivý vzhľad.

Kráska na červenom koberci

Selena kráčala po červenom koberci v čiernych zamatových šatách od značky Ralph Lauren, ktoré boli ozdobené striebornými flitrami v oblasti dekoltu, ako sa píše na portáli Brightside. Svoje charakteristické elegantné čierne vlasy si učesala dozadu a zvolila očarujúci mejkap, ktorý jej zvýraznil oči.

Reakcie fanúšikov na jej vzhľad