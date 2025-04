Sebe luxus, ľuďom vyššie dane: Členovia vlády majú hodinky za 15-tisíc aj drahé kabelky a saká, upozornil Jakab

Hodinky za 15-tisíc eur, kabela za 4 300 eur či sako za 3 000 eur – členovia vlády sa predbiehajú v luxuse a radi si doprajú. Oblečenie a módne doplnky ministrov a premiéra si zobral na mušku poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko).

Ako poukázal vo videu na sociálnej sieti, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) si do záhrady ku gulášu obliekol tričko Dior za 1 200 eur, čo je mesačný plat učiteľa. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zas zvolil na natáčanie videa o tom, že nezruší transakčnú daň, pulóver značky Burberry za 1 350 eur, čo je suma, na ktorú musí zdravotná sestra robiť mesiac.

„Nezaostáva ani ministerka kultúry Šimkovičová (nominantka SNS), ktorá sa bez hanby navlečie do saka od francúzskej luxusnej značky Balmain v hodnote 3 000 eur. Toľko zarobia Slováci za tri mesiace, pokiaľ nejedia, ani neplatia za ubytovanie,“ poukázal Jakab.

Kráľom luxusných doplnkov je podľa neho minister vnútra Matúša Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý nosí na ruke hodinky za takmer 15-tisíc eur. Bežný Slovák by na ne musel pracovať celý rok. Vo svojej zbierke má však minister aj mnohé ďalšie luxusné hodinky, celkovo v hodnote 50-tisíc eur, tvrdí poslanec. „Za to by ste mali tri nové autá alebo menší byt na východe Slovenska,“ upozornil. Do tejto spoločnosti patrí aj podpredseda NR SR za Smer-SD Tibor Gašpar. „Ten na svojom výlete v Moskve ukázal svoj luxusný francúzsky šál značky Louis Vuitton za sociálno-demokratických 550 eur. Z týchto peňazí musí každý jeden mesiac vyžiť väčšina dôchodcov,“ podotkol Jakab.

Poslanec zároveň poukazuje na to, že súčasná vláda sebe schválila dvojnásobné platy a Robertovi Ficovi aj doživotnú rentu. Jakab upozornil aj na tašku značky Goyard za 4 300 eur, ktorá sa objavila na záberoch zo stretnutia premiéra s Norbertom Bödörom na úrade vlády. „Na vás uvalili dve konsolidácie a hovoria o tretej, zobrali vám rodičovské dôchodky, rodičom zobrali daňové bonusy na deti, no o seba sa postarali luxusne – dvojnásobné platy či doživotné renty. Vám dvíhajú dane, musíte doplácať u lekára, v nemocniciach sa pozeráte na plesnivé steny. Zatiaľ čo oni bohatnú, vy stále len chudobniete,“ pripomína ľuďom Jakab.