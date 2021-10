Sandra Bullock sa predstavuje v jednej zo svojich životných rolí. Netflix už čoskoro uvedie snímku hodnú Oscara

S blížiacim sa koncom roka 2021 sa do kín i do knižníc streamovacích služieb dostávajú čoraz ambicióznejšie snímky. Tie mnohokrát následne vidíme aj v zoznamoch nominovaných filmov na rôzne prestížne ocenenia. Stane sa to aj v prípade sociálnej drámy od streamovacej služby Netflix s oscarovou Sandrou Bullock v hlavnej úlohe? Niektorí sa už po zverejnení prvého traileru zhodli na tom, že ovácie možno prídu. A nemusí ich byť až tak málo.

Už sa prakticky stalo pravidlom, že Netflix s uvádzaním tých lepších a kvalitnejších filmov prichádza vždy ku koncu roka. Či tým sleduje nejaký konkrétny zámer, nevedno. Minimálne si týmto krokom ale zabezpečuje nemálo pozornosti filmových kritikov v čase, keď sa rozhoduje o tom, ktoré vydarené filmy získajú koncom marca budúceho roka sošku prestížneho Oscara (alebo naň budú aspoň nominované).

Sandra Bullock ako odsúdená vrahyňa policajtov

No aj keď je o Oscaroch ešte skoro hovoriť, o tom, že chystaná filmová novinka, ktorú Netflix uvedie na svojej platforme začiatkom decembra, bude jednou zo životných úloh hlavnej hereckej predstaviteľky, už diskutovať možno. Áno, z traileru sa dá mnohokrát vytušiť len naozaj málo a nemožno celý film i výkony hodnotiť len na základe pár sekúnd záberov. V tomto prípade sú ale pozitívne predpovede a predpoklady naozaj na mieste.

Sandra Bullock sa totiž objaví v novom filme The Unforgivable ako odsúdená trestankyňa, ktorá sa po 20 rokoch strávených vo väzení dostáva na slobodu. Čo vedela, bol fakt, že po tak dlhom čase v base a po spáchaní ohavného trestného činu nebude pre spoločnosť práve ženou, s ktorou chce niekto udržovať akýkoľvek vzťah.

Ruth Slater, ako sa postava Sandry Bullockovej v novom filme volá, sa tak po dvadsiatich rokoch strávených za mrežami musí vysporiadať s odpornými pohľadmi ľudí a ich odsúdeniam na mieste, ktoré kedysi nazývala domovom. Jedinou jej nádejou na vykúpenie a návrat do starých koľají v živote je nájdenie jej odcudzenej sestry, ktorú musela po spáchaní obzvlášť závažného zločinu opustiť. Tá už ale vedie celkom iný život, keďže hneď po ohavnom skutku svojej staršej sestry, ktorá ju vychovávala, si ju adoptovala iná rodina.

Upútavku na film V nemilosti si môžete pozrieť nižšie:

Trailer zobrazuje Sandru Bullock ako životom a najmä väzením skúšanú a strhanú ženu. Teda v takom svetle, v akom sme ju ešte v žiadnom inom filme nemali možnosť vidieť. Už podľa ukážky je jasné, že o vypäté scéne plné emócií nebude v novinke The Unforgivable núdza. A aj to sú aspekty, ktoré by snímke mohli vyniesť minimálne nominácie. Keď k tomu prirátame aj fakt, že za filmom stoja oceňovaní tvorcovia a v hlavných i vedľajších úlohách oceňovaní herci, dostávame pomerne silného adepta minimálne na Zlatý glóbus. Ale nepredbiehajme.

Remake britskej minisérie

Snímka The Unforgivable nie je originálnym počinom Netflixu. Jej námet vychádza z rovnako úspešnej a kritikmi veľmi dobre prijatej britskej 3-dielnej minisérie Unforgiven z roku 2009. Tá samotná získala ocenenie za Najlepší dramatický seriál na prestížnych RTS Programme Awards.

O pretavení minisérie na celovečerný film sa hovorilo už od roku 2010. Pôvodne mal mať scenáristicky i režisérsky projekt na starosť americký filmár Christopher McQuarrie. Ten sa v Hollywoode preslávil ako autor scenárov k filmom ako Valkyrie, The Tourist, či dvoch pokračovaní akčnej série Mission: Impossible (Rogue Nation a Fallout). Z jeho plánov ale napokon vzišlo, pretože nemal na projekt dosť času. Zaujímavé je, že do hlavnej úlohy chceli obsadiť herečku Angelinu Jolie.

O americký remake potom dlhé roky nikto nejavil záujem, až kým neprišiel rok 2019. Ľady sa pohli tým správnym smerom, scenár podľa britského originálu napísala trojica autorov v zložení Peter Craig (stál za scenármi k The Hunger Games: Mockingjay či k chystanému novému Batmanovi), Hillary Seitz a Courtenay Miles. Produkčne snímku zastrešuje spoločnosť hlavnej hereckej hviezdy Sandry Bullock – Fortis Film.

Neskôr sa na palubu dostal aj Netflix, ktorý sa napokon snímku rozhodol neuviesť len na svojej platforme, ale aj vo vybraných kinách. A to je presne ten krok, ktorý je potrebné splniť, aby mohla byť snímka na Oscara vôbec nominovaná. Vo vybraných amerických kinách ju diváci budú môcť na americkom trhu vidieť už od 24. novembra. Na streamovaciu platformu napokon dorazí 10. decembra a k zhliadnutiu bude všade tam, kde Netflix pôsobí. Na Slovensku a v Česku ju uvidíme pod distribučným názvom V nemilosti.

Hviezdne obsadená dráma

Sandra Bullock však nebude jedinou obsadenou oceňovanou herečkou. Jednu z dôležitých úloh stvárni napríklad afroamerická herečka Viola Davis, držiteľka Oscara, Zlatého glóbusu či ceny BAFTA za drámu Ploty (Fences). Ďalších postáv sa zhostili herci ako Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher), Vincent D’Onofrio (Jurassic World), Richard Thomas (Billions) či Rob Morgan (Stranger Things, či seriály Marvelu na Netflixe) a mnohí ďalší.

O réžiu sa postarala nemecká režisérka Nora Fingscheidt. Tá kritikov zaujala už svojím debutovým filmom Narušiteľ systému (Systemsprenger), ktorá na filmovom festivale Berlinare IFF získala Strieborného medveďa (Cena Alfreda Bauera) a taktiež s ním zahviezdila aj na filmovom festivale Zurich FF, kde tiež získala cenu v kategórii Najlepší film.

Filmovú novinku V nemilosti, plnú emócií a dramatických momentov si budete môcť pozrieť na streamovacej službe Netflix pozrieť od 10. decembra 2021.