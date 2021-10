Game of Thrones áno, Squid Game nie: 206 expertov zostavilo rebríček 100 najlepších seriálov 21. storočia

Kvalita seriálovej tvorby televíznych staníc či streamovacích služieb je pomerne častou debatou nielen medzi fanúšikmi na sociálnych sieťach a v ďalších kútoch internetu, veľa o nej mnohí debatujeme aj pri stretávkach so známymi. No keďže jednoznačne sa dohodnúť, ktorý seriál je tým najlepším, aký v tomto storočí zatiaľ vznikol, je prakticky nemožné, vstúpili do toho experti. Až 206 odborníkov z rôznych kútov sveta, aby sme boli presní.

Kultúrna sekcia webu britskej spravodajskej stanice BBC sa rozhodla raz a navždy skoncovať s neustálymi hádkami, ktorý seriál vytvorený v 21. storočí je tým najlepším.

Pre jedného je to Hra o tróny (Game of Thrones) z dielne HBO, pre iného novinka Squid Game od Netflixu. O tom, čo kto považuje za kvalitné, je naozaj ťažké diskutovať a nieto sa ešte na tom jednoznačne aj dohodnúť. Aj preto sa v BBC rozhodli dať dokopy 206 expertov na televízne seriály zo 43 krajín sveta, aby im pomohli nájsť stovku tých najkvalitnejších diel na pokračovanie, aké za dve dekády 21. storočia vznikli.

Skupinu 206 expertov tvorili kritici, novinári, zástupcovia akademických pôd či rôznych ľudí z brandže. Skupina odborníkov zložená zo 100 žien a 104 mužov vyberala zo 460 populárnych seriálov odvysielaných od roku 2001 naprieč celým svetov stovku tých najlepších. A výsledok skutočne v mnohých ohľadoch prekvapí (a nielen tým, že aktuálny hit Netflixu sa do rebríčka ani len nedostal).

Seriál Boj o moc sleduje rodinu Royovcov – Logana Roya a jeho štyri deti, ktorí riadia jeden z najväčších mediálnych a zábavných konglomerátov na svete. V zatiaľ troch sériách (posledná vyšla len tento rok) sledujeme ich život po tom, čo sa starnúci otec rozhodne zo spoločnosti odísť a jeho deti zvažujú svoju budúcnosť.

Dráma od tvorcu Jesseho Armstronga sa odohráva v New Yorku, skúma témy moci, politiky, peňazí a, samozrejme, zložitých rodinných vzťahov. Seriál nájdete na HBO GO.

Aj keď sa na sociálnych sieťach hovorí viac (aj prostredníctvom meme obrázkov) a „mladšej“ americkej verzii tohto komediálneho seriálu, skalní fanúšikovia veľmi dobre vedia, že originál je len jeden.

Prelomový mockumentary seriál z dielne Rickyho Gervaisa (seriál režíroval a aj si v ňom zahral titulnú rolu) je kultom už len pre spôsob, ako je jeho dej divákom predostieraný. Skupina dokumentaristov sleduje každodenný život zamestnancov jednej britskej kancelárie, pričom svoj záujem sústreďujú práve na zobrazenie kancelárskych stereotypov.

Hlavou spoločnosti je šéf David Brent (Gervais), ktorý je tým najhorším šéfom na svete. Je netaktný, bež štipky talentu, egoistický, plný predsudkov, zbabelý, prefíkaný a výsostne nemiestny. No aj tak je presvedčený o tom, že ho všetci milujú. Jeho trápne vtipy na každodennej báze tolerujú jeho podriadení – snaživec Gareth, smoliar v láske Tim a recepčná Dawn, ktorú sa Tim snaží zbaliť.

Britský The Office sa dožil len troch sérií (posledná pozostávala z dvoch špeciálnych epizód), no získal Zlatý glóbus za Najlepší komediálny seriál. Nájdete ho napríklad na HBO GO.

Ďalším vysoko hodnoteným seriálom v Top 10 je aj kriminálna dráma s pôvodným názvom The Americans. Odohráva sa v prostredí vrcholiacej studenej vojny a sústredí sa na dvojicu agentov žijúcich na predmestí Washingtonu ako manželský pár. Ich krytie je tak dokonalé, že ani ich vlastné deti netušia nič o ich skutočných identitách.

Ich manželský vzťah je však testovaný viacerými napätými situáciami. Obaja sú v strese z možného odhalenia, hrozí im nebezpečenstvo aj pri riadení vlastnej siete špiónov a to ešte nehovoriac o tom, že jeden z nich začína až príliš sympatizovať s americkým spôsobom života. Všetko ale napokon ešte viac skomplikuje moment, keď sa do vedľajšieho domu nasťahuje nový sused Stan. Sused, ktorý je v skutočnosti agentom FBI v utajení.

The Americans sa dožili celkovo 6 vynikajúcich sérií, v USA ho vysielala a produkčne za ním stála televízna stanica FX. V roku 2019 si seriál odniesol Zlatý glóbus v kategórii Najlepší televízny seriál – dráma.

Dalo by sa od jedného z tvorcov fenomenálneho televízneho hitu Nezvestní (Lost) čakať aj niečo ako iné, ako ďalší kvalitný seriál? Veru, nie.

Dráma The Leftovers z tvorcovskej dielne Damona Lindelofa a Toma Perrottyho sleduje príbeh, v ktorom náhle z povrchu zemského zmiznú 2 % ľudskej populácie. Bez akýchkoľvek stôp sa svet snaží usilovne zistiť, kam sa ich príbuzní podeli a, samozrejme, pochopiť, čo sa vlastne stalo. Dej seriálu je zasadený do obdobia 3 roky po zmiznutí ľudí.

Tri série (celkovo 28 epizód) si môžete s českým dabingom alebo titulkami pozrieť na streamovacej službe HBO GO.

Len 12 epizód stačilo tvorkyni Michaele Coel na to, aby svojou seriálovou drámou zaujala nielen divákov, ale aj kritikov. Odvážna, otvorená a provokatívna dráma, v ktorej si jej hlavná scenáristka (Coel) zahrala aj hlavnú úlohu, rozpráva o princípe dobrovoľnosti sexu v dnešnej dobe.

Hlavnou hrdinkou je Arabella, bezstarostná a sebaistá Londýnčanka, ktorá má partiu skvelých kamarátov, nového priateľa z Talianska a jej spisovateľská kariéra je na vzostupe. Celý život jej však naruby obráti moment, keď sa stane obeťou sexuálneho útoku. V tej chvíli je totiž nútená celý svoj život prehodnotiť. Vydáva sa preto na bolestivú a miestami aj zábavnú cestu za sebapoznávaním.

Seriál získal viacero prestížnych, no menej medializovaných ocenení. Zabodoval napríklad na Independent Spirit Awards, kde uspel v dvoch kategóriách – Najlepší nový seriál a Najlepšie herecké obsadenie.

A čakal vôbec niekto, že by sa medzi stovkou najlepších seriálových počinov neobjavil aj tento kult? Aj napriek spackanej finálnej sérii (niektorí hovoria, že slabá bola už aj predchádzajúca siedma, ale o tom inokedy) je pozoruhodné, že experti na televízne seriály dokázali svojím hlasovaním dostať Hru o tróny takto vysoko. Veríme, že toto predstavovať netreba.

Seriál, ktorý vzišiel zo spolupráce medzi BBC Three a streamovacou službou Amazon Prime sa taktiež teší z niekoľkých ocenení. Najdôležitejšími sú nepochybne dva Zlaté glóbusy za Najlepšiu herečku v hlavnej úlohe a Najlepší komediálny seriál.

Fleabag, u nás známy pod názvom Potvora, je autorským projektom herečky, scenáristky a stand-up komičky Phoebe Waller-Bridge a predchádzala mu rovnomenná divadelná hra uvedená v roku 2013 (taktiež oceňované predstavenie).

Hlavnou hrdinkou je bezmenná, 30-ročná majiteľka krachujúcej štýlovej kaviarne v centre Londýna, ktorá sa musí navyše vysporiadavať aj s komplikovanými osobnými a rodinnými vzťahmi, ktoré tiež neváha priamo do kamery veľmi svojsky a ostro komentovať. Postupom času však jej cynický nadhľad a zdanlivá suverenita získavajú prvé trhliny a komédia sa stále častejšie láme do prekvapivej drámy. Seriál Fleabag nájdete na streamovacej službe Amazon Prime s českými titulkami.

A ďalší z očakávaných seriálových adeptov na vysoké umiestnenie. Seriál Breaking Bad právom mnohí označujú za najlepší seriál, aký bol kedy vytvorený a tento titul rada dodnes propaguje aj jeho domovská stanica AMC.

V piatich sériách tohto kriminálneho dramatického seriálu sledujeme príbeh oceňovaného stredoškolského učiteľa chémie, ktorý sa jedného dňa dozvie, že ma rakovinu pľúc v pokročilom štádiu. Čo v tej chvíli môže spraviť? Zrejme nikomu by v podobnej situácii nenapadlo to, čo jeho – dá sa na kriminálnu dráhu drogového dílera, aby zarobil čo najviac peňazí pre svoju tehotnú ženu.

Breaking Bad sa dočkal aj rovnako úspešného spin-offu s názvom Better Call Saul a aj celovečerného filmu s názvom El Camino: A Breaking Bad Movie. Všetky tieto projekty nájdete na streamovacej službe Netflix.

Seriál Mad Men patrí k najoceňovanejším seriálom amerického televízneho vysielania a okrem mnohých ďalších získal napríklad tri Zlaté glóbusy či štyri ceny Emmy.

Jeho príbeh je zasadený do obdobia 60. rokov 20. storočia do prostredia fiktívnej reklamnej agentúry Sterling Cooper. V nej sledujeme osudy zamestnancov a majiteľov, vrátane riaditeľa kreatívy Dona Drapera – charizmatického génia, alkoholika a vraha, ktorý sa ukrýva za ukradnutú identitu.

Mad Men má v sebe všetko, čo od dokonalého seriálového námetu očakávate – správnu dávku napätia, neobohranú zápletku a dokonca aj čierny humor. S českými titulkami si ho môžete pozrieť na streamovacej službe Amazon Prime.

A ktorý je ten najlepší z najlepších? Ani v tomto prípade to možno niektorých neprekvapí, aj keď nejde práve o najnovší projekt.

Seriál The Wire vysielala stanica HBO ešte v rokoch 2002-2008, no počas piatich sérií tvorcovia dokázali rozohrať príbeh, aký v tej dobe na televíznych obrazovkách nemal obdoby. Práve nekonvenčný rozprávačský štýl bol tým, čo pomohlo nastaviť trend na scéne televíznych seriálov, ktoré sa od tej doby začali točiť trošičku inakším štýlom. Seriál skúma 5 najčastejších chorôb veľkomiest – drogy, ich pašovanie, byrokraciu, školský systém a tlač.

Čo vieme o meste Baltimore? Je to rovnako skazené mesto plné klamstiev, drog a zvráteného sveta, ktorému vládnu ešte zvrátenejší a skazenejší politici. Je to vlastne mesto ako každé iné kdekoľvek na svete. Hlavným hrdinom je policajný detektív Jimmy McNulty (hrá ho Dominic West), ktorý sa všetkým týmto svinstvom neustále brodí a prehrabáva, a pre svoje vlastné potešenie z hordy spoločenského odpadu vyťahuje to, čo uzná za vhodné. Rozohráva tým však hru, na konci ktorej na ulici nezostávajú len drogy, ale aj mŕtve telá.

Kompletný rebríček 100 najlepších televíznych seriálov:

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (UK) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

33. The Good Wife (2009-2016)

34. The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015)

36. Band of Brothers (2001)

38. The Handmaid’s Tale (2017-)

39. The Office (US) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. Money Heist (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020)

62. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Denmark) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020)

84. Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Show Me a Hero (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catastrophe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. The Queen’s Gambit (2020)