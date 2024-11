S cestami slovenských politikov do Ruska sa roztrhlo vrece: Danko chce v Moskve rokovať na najvyššej úrovni

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko oficiálne požiadal povereného predsedu Národnej rady SR Petra Žigu (Hlas-SD) o súhlas so zahraničnou pracovnou cestou do Ruskej federácie. V prípade pozitívnej odpovede chce v januári 2025 navštíviť ruskú Štátnu dumu, pričom si cestu chce zaplatiť z vlastných peňazí. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Danko má podľa jej slov oficiálne pozvanie od predsedu ruskej Štátnej dumy na návštevu Ruskej federácie. „Podpredseda NR SR Andrej Danko verí, že Peter Žiga cestu schváli a umožní tak bilaterálne rokovania predsedovi SNS na najvyššej úrovni,“ dodala.

Témami tohto rokovania majú byť najmä dodávky energetických zdrojov „s cieľom pomoci SR najmä v zimnom období“. „Slovensko je bez ruského plynu, ruskej ropy, ale hlavne jadrového paliva neschopné ekonomicky konkurovať západným štátom,“ tlmočila Škopcová postoj šéfa SNS. Odpoveď povereného predsedu Národnej rady SR očakáva Danko v najbližších dňoch.

Danko nie je sám

Taký Ľuboš Blaha už v Rusku rovno bol a plánuje tam opäť vycestovať. Počas októbrovej návštevy Moskvy sa zapojil do rôznych aktivít a diskusií a z tejto krajiny poslal Slovákom niekoľko odkazov. Do Ruska zavítal pri príležitosti 80. výročia diplomatickej univerzity a nešetril srdečnými pozdravmi na Slovensko, pričom občanov vyzval, aby nešírili nenávisť voči Rusku.

Pri tejto príležitosti vzniklo aj video. „Rusko je stále krásne, stále múdre a stále vyspelé. Prosím, prestanme s tou nenávisťou proti Rusku. Prišiel som do Moskvy ako priateľ Ruska, pretože sa nemôžem pozerať na to, ako rastie rusofóbia na Západe,“ povedal Blaha. Do Ruska sa pritom europoslanec chystá opäť.

„Ja osobne idem o pár dní do ruského Soči na konferenciu BRISC, aby som prehlboval naše vzťahy s týmito gigantami svetovej politiky hospodárstva. Na východe je budúcnosť svetovej ekonomiky,“ tvrdí. Konferencia sa koná 25. až 29. novembra 2024. V máji sa zas do tejto krajiny chystá premiér Robert Fico, píše SME. Zúčastní sa na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny.