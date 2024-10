Ľuboš Blaha je na oslavách v Moskve: Prišiel vraj ako priateľ Ruska, pre Slovákov má jasný odkaz

Člen strany Smer-SD Ľuboš Blaha sa rozhodol navštíviť Rusko, kde sa zapojil do rôznych aktivít a diskusií. Z tejto krajiny poslal Slovákom niekoľko odkazov, v ktorých vyjadril svoje názory na politické dianie na Slovensku v súvislosti s Ruskom.

Poslanec Ľuboš Blaha zavítal do Ruska pri príležitosti 80. výročia diplomatickej univerzity, kde ho čaká prednáška na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Priamo z Moskvy nešetril srdečnými pozdravmi na Slovensko, pričom občanov vyzval, aby nešírili nenávisť voči Rusku.

,,Prosím, prestaňme s tou nenávisťou proti Rusku. Prišiel som do Moskvy ako priateľ Ruska, pretože sa nemôžem viac pozerať na to, ako rastie rusofóbia na západe. Ruský národ nás oslobodil od fašizmu a neuveriteľne sa za nás obetoval a ja som sa prišiel poďakovať,“ vyhlásil politik, ktorý so slovenskými študentmi študujúcimi v Moskve následne položil kvety na mohylu neznámeho vojaka.

Reakcia členky strany SMER-SSD Stará Ľubovňa

Pod videom sa ako prvý zobrazuje komentár facebookového účtu politickej strany Smer-SSD, a to konkrétne regionálna organizácia SMER-SSD Stará Ľubovňa. Podľa znenia je autorkou zrejme žena, ktorá Rusov označuje za Rusov. Podľa jej slov Blaha išiel za pravdou.

,,Pán europoslanec, vďaka za úžasné posolstvo zo Slovenska. Hneď som si spomenula na svojho otecka, ktorý tiež položil červený karafiát k hrobu neznámeho vojaka v Moskve, avšak v čase, keď sa do Moskvy lietalo z Bratislavy. Hrdinom, a to najmä Rusom, ktorých bolo najviac, ktorí nás oslobodzovali od fašizmu je morálnou povinnosťou sa pokloniť ich pamiatke .Je to nielen o emóciách, ale aj o historickej pravde a pamäti. Vstanem, pravda za nami. Za pravdou treba ísť, tak ako to robí aj Ľuboš Blaha. Šiel, šiel…Venceremos!“ zareagovala na slová Blahu členka Smer-SSD v Starej Ľubovni.