Ruža pre nevestu čoskoro končí, pre fanúšikov máme dobrú správu. Obľúbenej reality šou sa dočkajú už tento mesiac

Meno víťazky Ruže pre nevestu sa dozvieme už o týždeň, mnohých ľudí však zaujíma, ako to vyzerá s ďalšou sériou. Reality šou sa už týždne teší diváckej obľube a po úspechu oboch sérií tak môžeme predpokladať, že sa na televízne obrazovky opäť vráti. Ako to celé vidia tvorcovia?

V šou Ruža pre nevestu osemnásť žien bojuje o jedného muža, ktorý si z nich vyberie tú, ktorá mu je srdcu najbližšia. Relácia spôsobila ošiaľ na Slovensku, ale aj v Čechách, no druhá séria sa pomaly končí. Portál Refresher sa preto obrátil na samotných tvorcov, aby prezradili, či plánujú v obľúbenej reality šou pokračovať aj tretí raz.

Bude aj tretie pokračovanie?

Už dnes na Markíze uvidíte predposlednú epizódu, v ktorej sa ženích Radko stretne s rodinami troch finalistiek, Stanky, Jennifer a Julie. Rodiny pricestujú na Srí Lanku. Už o týždeň sa dozvieme, ktoré z dievčat súboj o Radkovo srdce vyhralo. Televízia Markíza sa však vyjadrila, že je ešte veľmi skoro hovoriť o ďalšej sérii Ruže pre nevestu, avšak pokračovanie nevylúčili. Všetko sa vraj fanúšikovia dozvedia v správny čas.

Pozrite si zahraničnú adaptáciu

Aby ale divákov aspoň trochu nadchli, už od piatka si môžu na Voyo pozrieť austrálsku adaptáciu obľúbenej šou, ktorá má názov The Bachelor a žne mimoriadny úspech. To, že pripravili už deväť sérií, hovorí za všetko. Aspoň to vám môže spríjemniť dlhé čakanie na ďalšiu slovenskú verziu tejto šou.

