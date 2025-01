Rútila sa kolmo na zem a po páde vybuchla: Stíhačka F-35 havarovala na Aljaške, pilotovi sa podarilo katapultovať

Pilot stíhačky F-35, ktorá v utorok počas cvičenia havarovala na leteckej základni na Aljaške, je v bezpečí, informovali americké úrady. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

K nehode došlo na dráhe Eilsonovej vojenskej leteckej základni, ktorá je domovskou základňou 354. stíhacieho krídla amerických vzdušných síl. Veliteľ Paul Townsend povedal, že stroj sa zrútil počas pristávacej fázy letu a je značne poškodený. Na videu, ktoré situáciu zachytáva, však vidieť, že F-35 padá z oblohy takmer kolmo dolu a po náraze so zemou nasleduje veľký výbuch.

Pilotovi sa podarilo katapultovať. „Pilot je v bezpečí a bol prevezený do vojenskej nemocnice na ďalšie vyšetrenie,“ uvádza sa vo vyhlásení. Americké vzdušné sily podľa Townsenda vykonajú dôkladné vyšetrovanie v snahe minimalizovať pravdepodobnosť, že sa niečo podobné bude opakovať.

JUST IN: 🇺🇸 US F-35 fighter jet crashes in Alaska.

The pilot survived. pic.twitter.com/D8I69T3wD3

— BRICS News (@BRICSinfo) January 29, 2025