Rúti sa k nám asteroid väčší ako Burj Khalifa, v NASA ho označili za „potenciálne nebezpečný“. Bude ho možné vidieť

K našej planéte sa už o pár dní priblíži veľký asteroid, ktorý okolo Zeme preletí veľmi tesne. Bude ho možné vidieť aj malým ďalekohľadom, informuje iMeteo.

Asteroid je strednej veľkosti, dostal označenie 2011 UL21. Vesmírna dráha tejto „skaly“ pretína obežnú dráhu Zeme. Ide o „potenciálne nebezpečný asteroid“, takto ho klasifikovala NASA, keďže prelet bude veľmi blízky.

2011 UL21 má okolo našej planéty preletieť vo štvrtok 27. júna o 22.16 hod., od Zeme bude vzdialaný „len“ 6 641 274 km, čo je síce veľká diaľka, no nie z astronomického hľadiska. Dosiahne rýchlosť 25,9 km/s a bude ho možné pozorovať aj malým ďalekohľadom, kedže jeho priemer je väčší, a to 3,785 km. Podľa Times Now je 2,65-krát vyšší ako Burj Khalifa, čo je najvyššia budova sveta.

V noci na piatok teda máte možnosť uvidieť asteroid, ktorý sa k nám priblíži, čo sa deje zhruba iba raz za 10 rokov. Odborníci z NASA ho síce klasifikovali ako nebezpečnejší, nič nám však vraj podľa nich nehrozí. Ak by nebolo počasie na našej planéte priaznivé, prelet asteroidu 2011 UL21 bude možné sledovať naživo na tomto odkaze.