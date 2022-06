Ruský matematik tvrdí, že história sa nikdy neodohrala tak, ako sa učíme. Ježiš sa mal narodiť na Kryme v roku 1152

Existujú rôzne názory na to, ako vlastne ľudstvo vzniklo a ako sa odohrávali naše dejiny. Väčšina ľudí verí, že v tej či onakej podobe sa to celé nejako začalo. Ruský matematik však prišiel s bizarnou teóriou. Tvrdí, že dejiny sa vlastne nikdy ani neodohrali.

Dejiny pred rokom 1600 sa nikdy neodohrali

Ruský matematik Anatoly Fomenko trvá na tom, že antické dejiny sa vlastne nikdy neodohrali. Akékoľvek zmienky o dejinách spred roku 1600 nášho letopočtu sú podľa neho len klamstvom, píše portál IFL Science.

Teóriu vytvoril najmä na základe štatistiky. Fomenko si všimol, že ak vezmete do rúk historickú knihu z ktoréhokoľvek obdobia, nájdete opakujúci sa vzorec. Na viacerých stranách sa hovorí o kráľovnách a objavoch, ako o dynastiách a kráľoch.

Je logické, že sa kniha bude viac venovať skutkom Čingischána, ako náhodnej osobe, ktorá toho počas života vykonala menej. Podľa Fomenka to však nevypovedá len o tom, do akej miery je daná historická osobnosť zaujímavá a aký mala pestrý život. Podľa neho odhaľuje aj konšpirácie a nezrovnalosti spred stoviek, ba dokonca tisícok rokov.

Fomenkovi sa nepozdáva, že v dejinách sa objavujú opakujúce sa vzorce. Porovnáva napríklad príbeh Judského kráľovstva z doby železnej s Byzantskou ríšou. Tieto epochy od seba delí viac ako tisícročie. Ak by sme však predstierali, že sa Byzantská ríša rozpadla o 500 rokov skôr, dejiny oboch ríš by podľa matematika vyzerali navlas rovnako.

Ježiš sa narodil v roku 1152 na Kryme a pamätá si budúcnosť

Dalo by sa predpokladať, že človek je tvor, ktorý sa z vlastných chýb málokedy poučí, preto ich neustále opakuje. Podľa Fomenka sa ale za tým ukrýva niečo viac. Tvrdí, že všetko, čo sa odohralo pred rokom 1600, je len opakovanie útržkov z tých istých príbehov. Všetko, čo sme sa učili v škole o antických Grékoch, Rimanoch a egyptských faraónoch je lož.

Biblia je taktiež výmysel, Ježiš sa podľa matematika narodil v roku 1152 na Kryme. Čo sa týka historických postáv, tie sú len kópiami a zlátaninami ľudí, ktorí sa narodili neskôr. Ako príklad uvádza kráľa Šalamúna zo Starého zákona. Podľa Fomenka je kráľ Šalamún rovnakým človekom, ako Süleyman I., desiaty sultán Osmanskej ríše, ktorý panoval medzi rokmi 1520 až 1566. To by ale znamenalo, že Starý zákon je novší ako Nový zákon a Ježiš si spomenul na udalosti, ktoré sa odohrali o 400 rokov neskôr.

S jeho myšlienkami sympatizuje 30 % Rusov

Prečo si ale Fomenko myslí, že by sa niekto uchýlil k takýmto lžiam? Podľa neho ide o sprisahanie, sily spojili pápež, Svätá rímska ríša a ruská dynastia Romanovcov. Ich cieľom bolo ukryť existenciu Zlatej hordy (moslimský štát v južnej európskej časti dnešného Ruska).

Samozrejme, Fomenkova teória má množstvo dier. Niektorí vedci ju považujú za natoľko smiešny výmysel, že odmietajú investovať svoj čas a energiu do jeho skúmania. Historik Charles Halperin hovorí, že nemá zmysel ani sa pokúsiť jeho teóriu vyvrátiť. Čo si myslí Fomenko o dendrológii alebo o uhlíkovej metóde datovania? Tie sú podľa neho chybné.

Tu výmysly nekončia. Podľa matematika sú Trója, Rím a Jeruzalem jedno a to isté mesto. Akosi pozabudol na to, že tie mestá nepatria len do dejín, ale existujú aj dnes a nachádzajú sa na rôznych miestach. Bizarné je, že sa nájdu aj ľudia, ktorí s Fomenkovou teóriou súhlasia, v Rusku je dokonca celkom populárna. Anatoly svoje názory spísal v 7-dielnej knihe, z ktorej sa predalo už viac ako milión výtlačkov. S jeho ideami sympatizuje odhadom 30 % Rusov.