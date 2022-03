Rusko sa vyhráža Poľsku za vyhostenie diplomatov: Neostane to bez odpovede, za následky si budú zodpovedať sami

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok obvinilo Poľsko, ktoré susedí s Ukrajinou, z eskalácie situácie vo východnej Európe po tom, ako v stredu vyhostilo 45 ruských diplomatov pre údajnú špionáž. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

„Varšava pristúpila k nebezpečnej eskalácii v regióne, ktorá nevychádza z jej národných záujmov, ale zo smerníc NATO, ktoré sú založené na otvorenej rusofóbii povýšenej na oficiálnu politiku,“ píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie.

„Vnímame to a budeme to brať do úvahy pri našich praktických krokoch mierených k Poľsku,“ dodáva rezort.

Varšava vedome narušila bilaterálne vzťahy s Moskvou

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že stredajšie vyhostenie ruských diplomatov z Poľska bolo krokom, ktorým Varšava vedome narušila bilaterálne vzťahy s Moskvou. Pričom za súčasný vývoj situácie i možné následky je podľa ruského rezortu plne zodpovedná vláda vo Varšave.

Ruský rezort diplomacie zároveň znova zapakoval varovanie, že toto konanie Poľska neostane bez odpovede.

Poľský rezort diplomacie v stredu oznámil, že vyhostil 45 ruských diplomatov podozrivých z práce pre ruskú rozviedku. Moskva označila tieto obvinenia za nepodložené.

Poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) okrem toho v stredu zadržala i poľského občana podozrivého zo špionáže pre ruskú tajnú službu.