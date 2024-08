Rusko hranice Ukrajiny nezastavia: Prestaneme, až keď to budeme považovať za prijateľné, odkázal exprezident Medvedev

Od momentu, kedy ruské vojská narušili suverenitu Ukrajiny prešlo už viac ako dva a pol roka. Aktuálne Ukrajinci vedú operáciu v ruskej Kurskej oblasti, čo možno označiť za najväčší útok Kyjeva na ruské územie od začiatku vojny v roku 2022. Jej koniec sa ale nepribližuje.

Ďalšie vyhrážky

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev sa najnovšie na Telegrame vyjadril k postupu ukrajinských vojsk Ruskom. „Ukronacistické operácie v regióne Kursk sa už podrobne a objektívne odrážajú v analytike. Ide o túžbu predviesť zvyšky sily ich pánom, aby dostali novú porciu peňazí a zbraní. Z toho, čo sa stalo, je potrebné vyvodiť vážne ponaučenie, nemilosrdne poraziť a zničiť nepriateľa,“ napísal.

Okrem toho exprezident píše aj o politickom a právnom dôsledku konania Ukrajiny. Podľa jeho slov už nejde zo strany Ruska len o operáciu na vrátenie „oficiálnych území“ a „potrestanie nacistov“.

„Je možné a potrebné ísť na územia ešte existujúcej Ukrajiny. Do Odesy, Charkova, Dnepropetrovska, Nikolajeva. Do Kyjeva a ešte ďalej. Nemali by existovať žiadne obmedzenia v zmysle určitých uznaných hraníc Ukrajinskej ríše. A teraz sa o tom môže, a malo by sa diskutovať otvorene, bez rozpakov alebo diplomatických úklonov. Nech to pochopí každý, aj anglickí bastardi: prestaneme, až keď to budeme považovať za prijateľné a pre nás ziskové,“ odkázal.

Rusi evakuujú obyvateľstvo

V dôsledku cezhraničných výpadov ukrajinskej armády sa z ruského prihraničného okresu Krasnojaružskij v Belgorodskej oblasti evakuovalo už takmer všetko jeho civilné obyvateľstvo. Vo videopríspevku na sieti Telegram, z ktorého citovala britská stanica BBC, to v utorok ráno potvrdil gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, upozorňuje TASR.

Podľa Gladkova svoje domovy v Krasnojaružskom okrese opustilo viac ako 11-tisíc ľudí. Podľa sčítania ľudu z roku 2021 v okrese žilo o niečo viac ako 14-tisíc ľudí. Nachádza sa na severozápade Belgorodskej oblasti, neďaleko tých oblastí Kurskej oblasti, kam minulý týždeň vstúpili jednotky ukrajinskej armády.