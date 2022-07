Ruská tenistka reaguje na zákon proti LGBTI komunite: Priznala, že chodí so ženou, vojnu označila za nočnú moru

Najvyššie postavená ruská tenistka v rebríčku WTA Daria Kasatkinová priznala, že chodí so ženou. Uviedla to v rozhovore zverejnenom v pondelok na YouTube.

Keď sa ruská bloggerka Viťa Kravčenková opýtala Kasatkinovej, či má priateľku, odvetila: „Áno“. Dvadsaťpäťročná Kasatkinová dodala, že je presvedčená, že „život v skrini“ by nebol dlhodobo udržateľný. „Nemá to zmysel, stále by sa ti to točilo v hlave, kým by si niečo nepovedala. Samozrejme, každý sa rozhodne, ako sa otvorí a ako veľmi,“ doplnila Kasatkinová.

Neubránila sa slzám

Krátko po zverejnení rozhovoru Kasatkinová publikovala na Instagrame fotografiu, na ktorej sa objíma s krasokorčuliarkou Nataliou Zabijakovou, ktorá na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu získala striebro v tímovej súťaži. Zabijaková zverejnila na Instagrame rovnakú fotku so srdiečkom.

Kasatkinovej vyhlásenia prišli v čase, keď sa ruskí zákonodarcovia v Štátnej dume zaoberali zákonom o „propagácii netradičných sexuálnych vzťahov“. Tento prísny právny predpis platí od roku 2013 a novelizované znenie zakazuje akúkoľvek verejnú diskusiu o LGBTQ vzťahoch v pozitívnom alebo neutrálnom svetle a akýkoľvek LGBTQ obsah v kinách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Daria Kasatkina🐬 (@kasatkina)



Kasatkinová je na 12. mieste vo svetovom rebríčku. Žije a trénuje v Španielsku, kde bol rozhovor nakrútený. V ňom tiež vyzýva na ukončenie bojov na Ukrajine. Na otázku, čo si v živote najviac praje, odpovedala: „Aby sa skončila vojna.“ Konflikt na Ukrajine zároveň označila za „úplnú nočnú moru“.

Ruské úrady trvajú na tom, že konflikt sa nesmie označovať ako „vojna“, ale „špeciálna vojenská operácia“. Za kritiku vojny alebo ruskej armády ľuďom hrozí finančný postih alebo dokonca väzenie. Po otázke, či sa bojí, že sa po týchto komentároch nebude môcť vrátiť do Ruska, sa Kasatkinová neubránila slzám.