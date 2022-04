Ruská raketa Satan 2 je podľa Putina neporaziteľná. Zasiahne hocijaké miesto na Zemi a vyhne sa obranným systémom

Rusko prvýkrát úspešne otestovalo raketu, ktorej sa hovorí Sarmat alebo Satan 2. Jej odpálenie bolo niekoľkokrát odložené kvôli financovaniu a technickým problémom. Podľa Putina je to tá najlepšia raketa na svete, bez problémov zasiahne ktorékoľvek miesto na Zemi a dokáže obísť aj tú najmodernejšiu protiraketovú obranu.

Rusko pracuje na zbrani už roky

Ako informoval portál Reuters, uprostred rusko-ukrajinského konfliktu sa prezident Putin pochválil tým, že krajina úspešne otestovala jednu z najničivejších rakiet na svete s názvom Sarmat alebo Satan 2 (NATO ju označuje aj SS-X-29). Sarmat je interkontinentálna balistická raketa, ktorá podľa Putina prinúti nepriateľov Moskvy, aby sa zastavili a zamysleli sa. Podľa ruského prezidenta je raketa Satan 2 neporaziteľná.

Raketa je podľa portálu Missile Threat poháňaná tekutým palivom. Váži niečo vyše 208 ton, dokáže niesť niekoľko hlavíc súčasne a jej dosah je 10 až 18 000 kilometrov. Rusko začalo na plánoch na výrobu rakety pracovať ešte okolo roku 2000. Jej výrobu oficiálne zverila do rúk spoločnosti Makeyev Design Bureau a NPOMash začiatkom roka 2011. Satan 2 má nahradiť rakety Vojevoda, ktoré boli vyvinuté Sovietskym zväzom ešte v 70. rokoch a dokázali uniesť len 3 hlavice.

Prvý prototyp sa napokon podarilo dokončiť o 4 roky neskôr, v roku 2015. V roku 2017 bol prototyp prevezený na kozmodróm Pleseck v Archangeľskej oblasti vzdialenej približne 800 kilometrov od Moskvy. Prvé testy ukázali, že raketa má problémy s odpaľovacím systémom, bolo teda nutné vykonať isté úpravy. Podľa niektorých zdrojov však raketa úspešne preletela niekoľko desiatok kilometrov a pristála v rámci testovacej plochy.

Na svete ešte dlho nebude existovať zbraň, ktorá by jej mohla konkurovať

Ďalšie testy vykonané v marci a v máji v roku 2018 už boli úspešné. Oficiálne mala byť raketa súčasťou ruského arzenálu od roku 2018, pričom krajina si objednala výrobu celkovo 50 rakiet. Došlo však k ďalším technickým problémom, následkom ktorých bola napokon uvedená do služby až v roku 2021. Sarmat dokáže uniesť buď 10 veľkých alebo 16 menších hlavíc, alebo kombináciu rôznych hlavíc. V rámci súčasného testu zasiahla raketa podľa portálu Reuters Kamčatku vzdialenú takmer 6 000 kilometrov od kozmodrómu.

Podľa portálu South China Morning Post je raketa Satan 2 nebezpečná aj kvôli tomu, lebo jej trvá veľmi krátko, kým sa zdvihne do vzduchu. Bezpečnostné protiraketové systémy tak majú veľmi málo času na to, aby hrozbu zachytili, vďaka čomu sa im úspešne vyhýba. Podľa Putina je raketa tak skvele technicky vybavená, že dokáže obísť aj tie najmodernejšie protiraketové systémy. Tvrdí, že na svete neexistuje žiadna podobne efektívna zbraň a ešte dlho nebude existovať žiadna, ktorá by jej mohla konkurovať.

Шойгу показал Путину первый пуск «Сармата». Президент остался доволен и предупредил: этот ракетный комплекс обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать pic.twitter.com/tqA9RmWBop — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 20, 2022

„Táto skutočne jedinečná zbraň posilní bojový potenciál našich ozbrojených síl, spoľahlivo zaistí bezpečnosť Ruska, ochráni ho pred vonkajšími hrozbami a prinúti tých, ktorí sa v zápale agresívnej rétoriky pokúšajú ohroziť našu krajinu, aby si to dvakrát rozmysleli,“ vyjadril sa po úspešnom odpálení rakety Putin podľa portálu The Moscow Times.

Amerika sa Satana 2 neobáva

Ruské ministerstvo obrany dodáva, že Sarmat je najsilnejšia raketa na svete s najdlhším dosahom. Mala by byť schopná zasiahnuť svoj cieľ, nech sa nachádza kdekoľvek na svete. Vzhľadom na to, že Rusko testuje raketu už roky, pre západné krajiny jej odpálenie nie je žiadnym prekvapením. Rusko si však naozaj zvolilo nevhodný čas, vzhľadom na stále pretrvávajúci konflikt na Ukrajine.

Ako ale informuje The Washington Post, Amerika momentálne nemá obavy z toho, že by sa Putin rozhodol Sarmat namieriť práve na ňu. Podľa Pentagonu Satan 2 pre Spojené štáty nepredstavuje hrozbu. Navyše, využitím jadrových zbraní proti Amerike sa Rusko vyhráža už prinajmenšom od roku 2000.

Už začiatkom februára pritom Putin západ varoval, že ak sa pokúsi do vojnového konfliktu zasiahnuť, pocíti následky, aké svet ešte nevidel. Napriek tomu Spojené štáty a Kanada tento týždeň avizovali, že majú v pláne vypomôcť Ukrajine ďalšími ťažkými zbraňami. Ukrajinské ministerstvo obrany sa k odpáleniu rakety Sarmat zatiaľ nevyjadrilo.