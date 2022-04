Rusi zaparkovali v Moskve balistickú raketu pred ukrajinskú reštauráciu s názvom Odessa Mama

Moskovská spravodajkyňa britskej stanice Sky News Diana Magnayová zdieľala vo štvrtok večer na sociálnej sieti fotografiu balistickej rakety, ktorú prevážali ulicami ruského hlavného mesta a zaparkovali priamo pred ukrajinskou reštauráciou. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News.

Nukes on Moscow’s streets are always horrifyingly sinister. Is this the new Sarmat missile? Possibly – during rehearsals we don’t get the hardware low down. Particularly hideous in my photo is the fact it’s parked up next to the Ukrainian restaurant, Odessa Mama. pic.twitter.com/AEbPJCwKfT

— Diana Magnay (@DiMagnaySky) April 28, 2022