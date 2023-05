Rus vyskočil z 8. poschodia s dáždnikom v ruke: Nebezpečný experiment mal napokon tragickú dohru

V Rusku sa vo štvrtok rozhodol jeden muž pre veľmi nebezpečný a netradičný experiment. Z okna na 8. poschodí totiž vyskočil s dáždnikom v ruke, pričom celý tento pokus skončil tragicky, informuje portál TV Noviny.

Ľudia by mali mať na vedomí, že to, čo funguje v rozprávkach a sci-fi filmoch, často nekorešponduje s realitou. Presvedčil sa o tom aj muž z ruského mesta Novosibirsk, ktorý vo štvrtok vyskočil z 8. poschodia budovy len s dáždnikom v ruke.

Muž narodený v roku 1982 si pravdepodobne myslel, že dáždnik ho dokáže v „lete“ udržať ako padák a zabráni tým vážnejším zraneniam. Ako je vidno na videu, ktoré na svoj Twitter zverejnila Nexta, mužov pád dáždnik skutočne na malý moment mierne korigoval, no ihlice neuniesli váhu a muž spadol na zem.

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB

