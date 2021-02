Rozprávkový pár: Vraždiaci Barbie a Ken mučili a znásilňovali dievčatá aj niekoľko dní, rozrezali ich na kúsky

Ak niekto spácha sériu brutálnych zločinov, môže sa hovoriť o jeho náprave, ktorá ho radikálne zmení na iného človeka. Dá sa to ale skutočne dosiahnuť v priebehu niekoľkých rokov? To je prípad ženy menom Karla Homolka, ktorá sa v deväťdesiatych rokoch zúčastnila na niekoľkých znásilneniach a vraždách. Vďaka tomu, že spolupracovala pri vyšetrovaní, je dnes na slobode. Dôkazy proti nej sa totiž našli príliš neskoro a toto “šťastie” ju dostalo na slobodu.

Karla Homolka, ako už avizuje jej samotné priezvisko, je vnučkou českého emigranta. Narodila sa v Kanade, kde sa aj odohrali zločiny, ktoré ju preslávili. Vyrastala v usporiadanej rodine s dvoma ďalšími sestrami.

Krásna blondína a okultizmus

Od 17 rokov pracovala na veterinárnej klinike. Pochádzala z neproblematickej rodiny, počas dospievania sa však trochu zmenila a začala sa dokonca venovať okultizmu či vyvolávaniu duchov.

Osudové stretnutie

Nikto však v tej dobe jej nové záľuby nebral veľmi vážne. Predsa len, stále to bola modrooká krásna blondína, ktorú všetci obdivovali. V roku 1987 sa zoznámila s mladíkom Paulom Bernardom, ktorý jej okamžite učaroval. Vytvoril sa medzi nimi intenzívny vzťah prepojený ich vzájomnou fascináciou.

Karlu dokonca od Paula neodradili ani myšlienky ohľadom sexuálneho zneužitia iných dievčat alebo únosu. Práve naopak. Zašlo to tak ďaleko, že to nezostalo pri slovách, ale tento zvrátený nápad rozhodli aj uskutočniť.

Priateľa potešila panenstvom svojej sestry

Ešte šialenejšie že, že prvou obeťou zdanlivo dokonalej dvojice prezývanej aj Barbie a Ken, bola Karlina mladšia sestra Tammy. V období spáchania tohto činu mala Karla 20 rokov a jej sestra iba 15. Paul veľmi túžil po mladej panne. A keďže tou Karla nebola, rozhodla sa mu dať na Vianoce panenstvo svojej malej sestry. Začalo to krádežou anestetík pre zvieratá na klinike, kde pracovala, ktoré následne podala vlastnej sestre potajomky.

Paul si na spacom dievčati mohol uspokojiť svoje zvrátené chúťky a znásilniť ju priamo pod dohľadom Karly. Nezostalo to pri pozeraní, ku sexuálnemu zneužívaniu vlastnej sestry sa dokonca pridala aj ona. Zašlo to až tak ďaleko, že Tammy sa už neprebrala. Udusila sa vlastnými zvratkami.

Tento zločin sa však Karle a Paulovi podarilo zamaskovať. Zavolali záchranku a predstierali, že sa Tammy snažili iba pomôcť zachrániť ju, keď umierala. Prípad sa uzavrel ako nešťastná náhoda a dvojica páchateľov vyviazla bez akéhokoľvek trestu.

Dlhé hodiny znásilnení, napokon vražda

Ďalšou ich spoločnou obeťou bolo iba 14 ročné dievča menom Leslie Mahaffy. Tú násilne držali celých 24 hodín, počas ktorých dievča zažilo skutočné peklo. Obaja ju stále dookola sexuálne zneužívali. Napokon ju uškrtili, jej telo rozrezali pílou a hodili do jazera.

O niekoľko mesiacov spečatili svoju lásku aj oficiálne a zosobášili sa. Smrť Taminej sestry a náhodného dievčaťa, ktoré Paul spoznal, však bol iba začiatok toho, prečo sú považovaní za jedných z najšialenejších sériových vrahov, ktorí vyčíňali v Kanade. Hlavne Paul, pretože rola obete Karly sa ešte v budúcnosti zopakovala.

Rozprávková dvojica ako Barbie a Ken

Na svadbe pôsobili Paul s Karlou skutočne ako dokonalý párik. Celá svadba bola rozprávková. Obaja na prvý pohľad žiarili šťastím a svojím bezchybným výzorom k sebe dokonale ladili. Práve vďaka svojmu výzoru získali prezývku Barbie a Ken. Nikto z rodiny ani okolia netušil, aké ohavnosti iba pred niekoľkými mesiacmi či týždňami spáchali.

Netrvalo dlho a ďalšou obeťou v hľadáčiku vražedných novomanželov sa stala Kristen French. Tiež ju stretli úplnou náhodou na ulici. Tentokrát ju však oslovila Karla, ktorá sa jej s mapou v ruke opýtala na cestu. Tento prípad ich mučenia sa dá považovať za najdrastickejší, pretože trvalo celé tri dni.

Tri dni utrpenia

Počas nich sa opakoval scenár z predošlých prípadov. Mladé dievča bolo niekoľkonásobne znásilnené oboma únoscami a nasledovalo jej uškrtenie. Ani po tomto zločine dvojici polícia nebola na stope.

Všetko sa ale zmenilo, keď si Paul začal vybíjať zlosť aj na samotnej Karle. Po tom ako v roku 1993 skončila v nemocnici s vážnymi zraneniami hlavy alebo zabodnutým šrobovákom v stehne, rozhodla sa manželovi pomstiť po svojom a za ich činy, ktoré spáchali spoločne, ho udala polícii.

Zločiny páchali obaja, Karla sa dostala do roly obete

Bolo zrejmé, že ak bude s vyšetrovateľmi spolupracovať, postihne ju miernejší trest než jej manžela. Navyše ako sa ukázalo, Paulove DNA boli zhodné s násilníkom, ktorý znásilnil minimálne ďalších 16 žien. Tieto incidenty sa odohrali ešte predtým, než Karlu spoznal. Nezostalo to však iba pri znásilneniach, ale po samotnom akte im do vagíny strkal kamene alebo konáre.

Karla si odniesla trest iba za spoluúčasť na vraždách, ktorý znamenal 12 rokov za mrežami. Okrem toho, že spolupracovala jej pomohlo aj to, že voči nej neboli žiadne priame dôkazy a hrala hru, v ktorej tvrdila, že bola k tomu všetkému manželom donútená.

Existovali aj video záznamy, na ktorých si dvojica zaznamenávala všetky svoje zločiny. Tie sa však objavili až po tom, ako bol vydaný právoplatný rozsudok a nič to na veci nezmenilo. Keby sa nájdu trocha skôr, Karlu by pravdepodobne čakal podstatne tvrdší trest.

Paul dokonca života vo väzení, Karla doma vychováva deti

Možno aj ako samotného Paula, ktorý dostal doživotie. Odpykáva si ho dodnes. Karla bola však už v roku 2005 prepustená na slobodu. O tom, či bol jej trest dostačujúci sa dnes môže už iba polemizovať. Faktom však zostáva, že stála za zločinmi rovnako ako Paul, vďaka troche šťastia a možno aj správne zvolenej taktike sa jej podarilo odísť s miernym trestom.

Karla Homolka si po prepustení zmenila meno a skúsila začať odznova. To sa jej aj podarilo a dnes vedie so svojou novou rodinou šťastný život. A to aj po všetkých ohavnostiach, ktoré napáchala a neodpustiteľným vraždám.

Mimoriadne inteligentná žena, ktorá vyštudovala psychológiu

So svojím manželom, ktorý je renomovaný lekár, vychováva tri deti a práve s tým súvisí škandál, ktorý sa objavil v médiách v roku 2017. Homolka mala pracovať v škole v Montreale ako dobrovoľníčka počas exkurzie. Škola však uviedla, že Karla má zakázané byť s deťmi osamote.

Tento prípad už asi navždy bude v ľuďoch vzbudzovať neistotu z toho, či bolo prepustenie Karly z väzenia skutočne správnym krokom. Ide totiž o mimoriadne inteligentnú ženu, ktorá dokonca počas pobytu za mrežami vyštudovala psychológiu. A viacerí odborníci sa zhodujú, že určite ju ku všetkým činom nedonútil manžel, dokonca sama mala niektoré iniciovať.

Karla a Paul v kinematografii

Príbeh Karly Homolky a Paula Bernarda inšpiroval aj filmových tvorcov. Ak vás zaujíma viac detailov o tomto incidente, odporúčame televíznu sériu Born to Kill, ktorá sa v jednej zo svojich častí venuje práve tomuto prípadu.

Stal sa však inšpiráciou aj hranej snímky z názvom Beštia Karla, ktorá však nevznikla v Kanade, ale v USA. Kanadskí filmoví tvorcovia sa od tejto témy dištancovali. Pred uvedením si snímku mala najprv pozrieť rodina zavraždených dievčat, aby sa vyhlo dodatočným súdnym žalobám. Kanada Karlu aj Paula dodnes odsudzuje a považuje za jedných z najbrutálnejších zločincov, akí tu kedy vyčíňali.