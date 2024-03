Rozlúštili veľkú záhadu: Vedci odhalili, prečo má táto vzácna panda hnedú farbu a nie je typicky čiernobiela ako iné

Asi by ste len veľmi ťažko našli niekoho, kto by nemal rád pandy. Rozkošné, trošku nemotorné, no inak veľmi milé čínske medvede zaujmú svojím jedinečným čiernobielym sfarbením, nevinným výrazom a huňatou srsťou. Avšak, aj medzi pandami existujú rozdiely a občas sa objaví aj taká, ktorá nemá typické sfarbenie. A vedci nedávno prišli na to, čo za tým stojí.

Našli zodpovedný gén

Netypická panda veľká, ktorú vidíte na obrázku, sa volá Qizai a ide o jedinú takto sfarbenú pandu žijúcu v zajatí. Ako píše portál IFL Science, dôvod, prečo majú niektoré pandy hnedú, resp. hnedobielu farbu, vedcom dlho unikal. Ale teraz sa zdá, že s pomocou genetiky sa záhada vyriešila.

Tím vedcov v štúdii publikovanej časopise PNAS zisťoval DNA rozdiely pánd s hnedým a s typickým čiernobielym sfarbením. V rámci toho analyzovali genómy 35 pánd veľkých, pričom medzi nimi boli aj dve hnedé pandy, jednou z nich bola aj Qizai.

Porovnávaním identifikovali gén s názvom Bace2. Pri hnedých pandách našli dve jeho identické kópie, pričom obom pandám chýbalo 25 párov báz. To naznačuje, že by to mohlo hrať úlohu vo farbe srsti. Že asi našli, čo hľadali, dosvedčuje aj to, že žiadna z ostatných pánd nemala dve kópie tej istej variácie génu Bace2.

Zmenili gén u myší

Následne vedci prešli k overeniu v praxi. Pomocou tzv. genetických nožníc, metódou CRISPR, vložili túto sadu génov do myší a tým sa srsť zmenila na svetlú.

„Naše experimenty ukázali, že táto mutácia znížila počet a veľkosť melanozómov v chĺpkoch u myší a možno sa to deje u pandy veľkej, čo ďalej vedie k hypopigmentácii,“ napísali vedci. Melanozómy sú štruktúry v bunkách, ktoré zodpovedajú za produkciu pigmentu a môžu tak ovplyvňovať farbu srsti.

Tento výskum je iba prvým krokom pri riešení hádanky týchto vzácnych pánd. Teraz vedci musia svoje výsledky overiť a pátrať ešte po ďalších mutáciách, ktoré by mohli byť zodpovedné za túto jedinečnú vlastnosť sfarbenia.