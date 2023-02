Rowlingová reaguje na kritiku týkajúcu sa jej transfóbnych komentárov: Nezaujíma ju to, žije pre prítomnosť

Mnohí fanúšikovia Harryho Pottera sú znechutení z transfóbnych komentárov J.K. Rowlingovej. Tej to ale neprekáža. Tvrdí, že ju nezaujíma, ako to ovplyvní jej dedičstvo, žije pre prítomnosť.

O svoje dedičstvo si starosti nerobí

Ako informuje web UNILAD, už sú to tri roky, čo Rowlingová prvýkrát vyvolala medzi fanúšikmi masívnu vlnu pobúrenia transfóbnymi komentármi na Twitteri. Celej kontroverzii sa venuje aj v podcaste The Witch Trials of J.K. Rowling, v ktorom tvrdí, že nechcela nikomu ublížiť.

Dodáva však, že ju nezaujíma, ako komentáre na sociálnych sieťach poškodili jej reputáciu. Tí, ktorí si myslia opak, sa ani nemôžu viac mýliť. „Nechodím po dome mysliac na dedičstvo, ktoré tu po sebe zanechám. Aké vlastne bude? Budem mŕtva, nemusí ma to trápiť. Zaujíma ma to, ako žijem teraz,“ vyjadrila sa Rowlingová v podcaste.

Odmietla sa vzdať písania

Aj keď sa podcast do istej miery venuje aj tejto kontroverzii, Rowlingová hovorila najmä o začiatkoch svojej spisovateľskej kariéry a o tom, ako unikla z toxického vzťahu, v ktorom bola týraná. Za portugalského reportéra Jorgeho Arantesa sa vydala v roku 1992, krátko po tom, čo zomrela jej mama.

Arantes sa ale čoskoro zmenil na tyrana, bol násilnícky a posadnutý kontrolou. Bral jej stránky z Harryho Pottera, ktoré napísala, aby ho nemohla opustiť. Rowlingová nemala ani kľúče od vlastného domu a zakaždým, keď sa odniekiaľ vrátila, jej manžel kontroloval obsah kabelky. Dodáva, že to bolo hrozné obdobie jej života, napriek tomu sa ale odmietla vzdať písania.