Rover Perseverance na Marse vykopal prvú jamu, kde hľadal skaly. Narazil však na jedinečný problém

Robotickému vozidlu Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v piatok nepodarilo získať žiadnu vzorku hornín na Marse, informovala agentúra AP.

Nazachytil žiadnu vzorku

Roveru sa skôr v ten istý deň podarilo vyvŕtať do povrchu planéty vôbec prvú dieru, cez ktorú mal odobrať niekoľko centimetrovú vzorku hornín. Napriek tomu, že vŕtačka fungovala tak, ako mala, v trubici pre vzorky sa nezachytil žiadny kameň. Inžinieri NASA sa momentálne snažia zistiť, čo spôsobilo toto zlyhanie.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 6, 2021

Chcú sa pozrieť kamerou

Podľa vedeckého pracovníka projektu Kena Farleyho bude nasledovať využitie kamery, ktorá je namontovaná na robotickom rameni roveru. Vedci sa chcú pomocou kamery pozrieť do vnútra vyvŕtanej diery, aby zistili, čo v nej je. Farley uviedol, že možno uvidia rozbité vrtné jadro alebo to, že vzorka sa rozpadla na piesok. “Vlastnosti hornín na Marse môžu byť iné, ako sme očakávali,” poznamenal.

Cieľom NASA je zozbierať až 31 vzoriek hornín “červenej planéty” a uschovať ich v hermeticky uzavretých trubiciach na približne desať rokov. Podľa plánov by mali byť vzorky prepravené na Zem po roku 2030 v rámci misie, ktorú NASA pripravuje v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

My team has been preparing me for this moment for years. On the eve of #SamplingMars, my chief engineer for sampling and caching shares her thoughts. Read blog: https://t.co/8X9jrjqelF — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 5, 2021

Skúma geológiu

Perseverance pristál na Marse koncom februára, pričom išlo o riskantný manéver. Vývoj a zostrojenie tohto robotického vozidla stálo približne 2,5 miliardy dolárov a trvalo osem rokov. Poslaním roveru na Marse je pátrať po stopách mikroorganizmov a skúmať geológiu a podnebie planéty.

I’m kind of obsessed with rocks. I’m hitting this one with everything: imaging, x-ray, UV, infrared, the works. Can’t wait to sample it.https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/Wdx6vdBheQ — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 4, 2021

Vedci z NASA dopravili na Mars spolu s roverom i miniatúrny experimentálny vrtuľník Ingenuity, ktorý v polovici apríla uskutočnil svoj prvý let – išlo o vôbec prvý uskutočnený let na inej planéte. Táto misia je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj misie na Mesiac s cieľom pripraviť sa na možný prieskum Marsu ľudskými posádkami.