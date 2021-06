Ronaldo odstránil zo záberu fľaše s Coca-Colou. Hodnota spoločnosti v momente klesla o miliardy

Včerajší zápas na Euro 2020 medzi Portugalskom a Maďarskom skončil 3:0 v prospech favorita z Pyrenejského polostrova. Za Portugalsko dvakrát skóroval aj kapitán a futbalová hviezda Cristiano Ronaldo. Ten zaujal nielen na ihrisku, ale aj na následnej tlačovej konferencii, keď zo záberu odstránil fľaše Coca-Coly.

Portál The Guardian píše, že tento na prvý pohľad nevinný akt spôsobil veľký pokles akcií najznámejšej značky nealkoholického nápoja na svete. V číselnom vyjadrení až o 4 miliardy dolárov.

Kapitán portugalskej reprezentácie, ktorého domovským klubom je Juventus FC, má rád zdravý životný štýl a dal jasne najavo, čo si myslí o pití Coca-Coly. 36-ročná futbalová hviezda po sadnutí si za pult zazrela fľaše s nápojom a po chvíľke váhania ich preložila preč od seba.

Aby tento čin ukončil, tak zdvihol fľašu s vodou a povedal: “Água.”

Cena akcií Coca-Coly po tomto Ronaldovom geste veľmi rýchlo klesla z hodnoty 56,10 USD na 55,22 USD, čo je pokles o 1,6 percenta. Trhová hodnota spoločnosti sa tak zmenila z 242 miliárd USD na 238 miliárd USD. Znamená to pokles o 4 miliardy.

The stock market opened at 3pm in Europe. At that time, the Coca-Cola share was in figures close to 56.10 dollars. 30 minutes later, when Cristiano Ronaldo and Fernando Santos walked out to the press room in Budapest, stocks plummeted to a low of $ 55.22 per share. pic.twitter.com/GfozNhyjVN

— Khais Rahmanie (@KhaisRahmanie) June 15, 2021