Ron z Harryho Pottera hrá v novom horore člena šialenej sekty. Obeťou bude homosexuálny manželský pár

Podľa mnohých má režisér M. Night Shyamalan svoje najlepšie tvorcovské časy už dávno za sebou. Režisér mysterióznych filmov s prekvapivými závermi ako Šiesty zmysel (The Sixth Sense), Znamenia (Signs) či Osada (The Village), v poslednom období chrlí len nemastné-neslané projekty, ktoré podľa divákov nevyužívajú naplno svoj potenciál. Zmení to novinka s hviezdou z Harryho Pottera v hlavnej úlohe?

Kto klope na dvere?

Hviezdne obsadenie, inšpirácia knižnou predlohou a návrat k tvorcovským koreňom. Novinka režiséra M. Night Shyamalana rozpovie príbeh, ktorý by mohol na plátna kín priniesť to, na čo sme boli pri tomto tvorcovi zvyknutí v minulosti. Zhodli sa na tom napokon aj jeho skalní fanúšikovia, ktorí po posledných Shyamalanových snímkach zostali sklamaní, keďže nevyužili svoj potenciál. Reč je v tomto prípade najmä o snímkach Čas (Old), Glass či Na návšteve (The Visit). Nový trailer na novinku Niekto klope na dvere (Knock at the Cabin) ale ukazuje konečne sľubnú zápletku a tajomnú atmosféru.

Dej filmu sa bude točiť okolo manželskej dvojice dvoch mužov a ich dcéry, ktorá sa rozhodne stráviť dovolenku v izolovanej chate, ďaleko od civilizácie. Čoskoro sa ale na prahu jej dverí objavia zvláštni cudzinci a zajmú ich. Zároveň rodine oznámia, že jedného z nich budú musieť zabiť. Obeta totiž má zabrániť blízkemu koncu sveta. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Hviezdne obsadený thriller

V hlavných úlohách sa predstavia známe herecké mená, mimo iných napríklad Jonathan Groff známy zo seriálu Mindhunter na Netflixe či sci-fi The Matrix Resurrections. Sekundovať mu bude bývalý wrestlingový zápasník Dave Bautista známy z marveloviek Strážcovia galaxie (Guardians of the Galaxy) či Avengers.

V neposlednom rade v hororovej novinke uvidíme aj Ruperta Grinta, teda predstaviteľa Rona z filmovej ságy Harry Potter. Pre toho nejde o prvú spoluprácu so známym režisérom. Je totiž tiež jednou z hlavných hviezd mysteriózneho seriálu Servant z dielne Shyamalana. Seriál vysiela streamovacia platforma Apple TV+, v január 2023 bude uvedená jeho posledná séria.

Scenár k novinke Niekto klope na dvere si M. Night Shyamalan napísal sám. Vychádza z knižnej predlohy The Cabin at the End of the World autora Paula Tremblayea. Slovenské kiná film uvedú už 2. februára 2023.