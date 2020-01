Rok 2020 bude desivý. Toto je 9 najočakávanejších hororov, ktoré prídu do kín už čoskoro

Tento rok toho bude naozaj dosť. Každý žáner prichádza s mimoriadnou novinkou či s pokračovaním obľúbenej filmovej série. Výnimkou nie je ani hororový žáner, v ktorom sa dočkáme mnohých významných snímok.

Tiché miesto 2 / A Quiet Place: Part II

Herec a po novom aj režisér John Krasinski nám dal pred dvoma rokmi fantastické dielo s názvom A Quiet Place. Nízkorozpočtový film s veľmi gradujúcim dejom zožal celosvetový úspech a preto štúdio neváhalo dlho, aby dali Krasinskimu a jeho hereckej rodinke zelenú pre pokračovanie. Film uvidíme už v marci tohto roku.

Dátum slovenskej premiéry: 19. marec 2020

Marienka a Janko: Les hrôzy / Gretel & Hansel

Je to len pár rokov, čo sa Janko a Marienka dostali na strieborné plátno v modernej adaptácii. Steampunkový lov na bosorky bol síce cool a mal veľmi slušné obsadenie, no spomedzi ostatných béčok vytŕčal len svojou Grimmovskou predlohou. Tentoraz by sme však mali uvidieť ešte temnejšiu verziu klasickej rozprávky, ktorú na plátna kín prenesie režisér Oz Perkins.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Fantasy Island

Ikonický seriál zo 70. rokov dostane tento rok filmovú podobu. A ako zatiaľ napovedá trailer, film sa zrejme bude hýbať niekde medzi béčkom a veľmi vydarenou popcornovkou. Uvidíme, čo prinesie výsledná forma, no z dosiaľ dostupných informácii to vyzerá tak, že sa môžeme tešiť na originálne a exotické dielo, v ktorom dokonca uvidíme hercov ako Lucy Hale a Michael Peña.

Dátum slovenskej premiéry: 27. február 2020

Halloween Kills

Reboot Halloweenu dopadol veľmi dobre a tak sa môžeme iba tešiť zo správy, že tento rok uvidíme opäť na plátnach kín hrozivú masku Michaela Myersa. Naháňať ho bude opäť „drsňáčka“ Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) a my sa už nevieme dočkať toho, čo si pre nás pripravil režisér David Gordon Green, ktorý stál aj za úspešným filmom z roku 2018.

Dátum slovenskej premiéry: 15. október 2020

V zajatí démonov 3 / The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Okrem Halloweenu bude mať comeback aj veľmi obľúbená séria The Conjuring. Jeho réžie sa ujal šikovný režisér Michael Chaves, ktorý nám minulý rok priniesol strhujúci horor The Curse of la Llorona. Doposiaľ nie je známe, okolo čoho by sa mal nový Conjuring odohrávať, no keďže by sme mali jeho premiéru stihnúť ešte tento rok, pravdepodobne sa už čoskoro môžeme tešiť na čerstvé informácie.

Dátum slovenskej premiéry: 10. september 2020

Army of the Dead

Je skutočne otázne či sa dočkám vydania Snyder Cut, zostrihu filmu Justice League režiséra Zacka Syndera, ktorý projekt opustil kvôli rodinnej tragédii… Avšak je jasné, že sa dočkáme Snyderovho nového projektu, ktorý sa zatiaľ črtá vo forme veľmi originálneho a vzrušujúceho nápadu. Film Army of the Dead bude rozprávať príbeh o tom, ako v Las Vegas prebieha epidémia zombie vírusu. Partia šikovných kriminálnikov využije svoju šancu a rozhodne sa zorganizovať lúpež storočia.

Dátum slovenskej premiéry: zatiaľ nebol stanovený

Antlers

Na strieborné plátno sa vracia aj majster španielskeho hororu, ktorý dominuje aj Hollywoodu, Guillermo del Toro. Ten za svoj posledný snímok, Podoba vody, právom získal Oscara. Vo filme Antlers však pôsobí ako producent, zatiaľ čo režisérskej stoličky sa zhostil Scott Cooper. Film je založený na poviedke Nicka Antoscu a rozpráva príbeh o učiteľke a šerifovi, ktorí musia čeliť nevídanej hrozbe.

Dátum slovenskej premiéry: 16.04.2020

Antebellum/ Vyvolená

Film Vyvolení bude pokračovať v stopách, ktoré vyšliapal Jordan Peele so svojimi dvomi veľmi úspešnými a originálnymi horormi Get Out a Us. Tentokrát sa na projekte síce nepodpíše samotný Peele, no snímok bude z predošlými dvomi zdieľať producentské obsadenie. Dej filmu sa bude točiť okolo spisovateľky, ktorá uviazla v románe zasadenom v minulosti a prežíva nočnú moru.

Dátum slovenskej premiéry: 23.04.202

Last Night in Soho

Jeden z najlepších britských režisérov súčasnosti, Edgar Wright opäť prichádza z hororom. Wright sa nedrží striktne hovorového žánru, no jeho diela sú prepojené najmä cez štýlovú scénografiu, rýchly dej a veľmi výrazné postavy. Wright však opäť prichádza s hororom, ktorý ponesie názov Last Night in Soho. Doposiaľ vieme len toľko, že film bude pracovať s konceptom cestovania v čase a bude inšpirovaný britskými horormi ako Don’t Look Now a Repuslion.

Dátum slovenskej premiéry: 17.09.2020