Roj bojových dronov sa o útokoch rozhodoval sám. V Izraeli sa začala prvá vojna umelej inteligencie

Zdá sa, že obavy, ktoré boli doteraz skôr len súčasťou sci-fi filmov, sa pomaly ale isto napĺňajú. Izrael počas útokov v Gaze prvýkrát použil roj bojových dronov, ktoré boli riadené umelou inteligenciou.

Konflikt medzi Izraelom a okupovaným palestínskym územím sa vyostruje. Izraelské obranné sily (IDF) prvýkrát v boji použili umelú inteligenciu a superpočítače, ktorých úlohou je zamerať cieľ útoku. Útok nazvali prvou vojnou s umelou inteligenciou, informuje portál IFLScience. V máji tohto roka použili IDF prvýkrát roj bezpilotných dronov riadených umelou inteligenciou, pričom ich úlohou bolo prehľadávanie údajov a hľadanie nových cieľov v pásme Gazy. Toto je však prvý prípad, kedy bol roj dronov riadených umelou inteligenciou použitý priamo v boji.

Drony riadené umelou inteligenciou sa v poslednom čase vo vojnových zónach využívajú čoraz častejšie. Ako informuje Organizácia spojených národov, Líbya minulý rok podnikla útok na jednotky napojené na Haftara za pomoci ozbrojených dronov, pričom malo ísť o prvý útok, v rámci ktorého dron riadený umelou inteligenciou identifikoval a pravdepodobne aj zaútočil na ľudský cieľ samostatne, bez zásahu človeka.

Zdá sa, že nové technológie sa v konflikte medzi Gazou a Izraelom využívajú vo veľkom. Len počas 11 dní intenzívnych bojov počas mája bolo vystrelených na Izrael až 4 400 rakiet a na Gazu najmenej 1 500. Samozrejme, využívanie dronov a podobných zbraní si vyžaduje nemalé množstvo podrobných znalostí a informácií. Systémy potrebujú neustály prísun informácií zhromažďovaných cez satelity či z iných zdrojov. Vďaka tomu je možné predpovedať, kedy a kde nepriateľ zaútočí, prípadne zamerať nepriateľské ciele.

Podľa IDF sa umelá inteligencia intenzívne využíva už najmenej dva roky, a to najmä na zameriavanie a zasahovanie strategických cieľov, napríklad miest, ktoré by nepriateľské jednotky mohli využiť na odpaľovanie rakiet. Boje sa tak urýchlili, umelá inteligencia totiž na prejdenie obrovského množstva informácií potrebuje menej času ako človek. V máji sa na internete objavili aj zábery špičkového raketového štítu železná kupola, ktorý rakety zlikvidoval vo vzduchu skôr, ako sa vôbec stihli priblížiť k svojmu cieľu.

