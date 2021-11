Rodina komentuje najväčšie kontroverznosti. Film Klan Gucci je bolestivá urážka, takto to bolo v skutočnosti

Už počas natáčania filmu Patrizia Reggiani kritizovala, že s ňou tvorcovia filmu príliš nekomunikovali, a to napriek tomu, že Lady Gaga stvárnila práve ju. Teraz sa ku kritike pridávajú ďalší členovia rodiny. Film považujú za bolestivú urážku.

Film považujú za urážku

Členovia rodiny Gucci sú nespokojní s tým, ako bol ich príbeh vo filme Klan Gucci vyobrazený. Aldo Gucci stál na čele módneho domu 33 rokov. Jeho dediči sú preto zhrození z toho, akým spôsobom bol nielen on, ale aj zvyšok rodiny vyobrazený. Ako píše portál The Guardian, filmári s nimi takmer nič nekonzultovali a rodinu vykreslili ako necitlivých ignorantov.

Film vznikol pod taktovkou Ridleyho Scotta a hlavné postavy stvárnili hviezdy ako Lady Gaga, Adam Driver, ale aj Al Pacino či Jeremy Irons. Dielo vzniklo na základe knižnej predlohy s názvom The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, ktorú v roku 2000 vydala Sara Gay Forden. „Z ľudského hľadiska je to veľmi bolestivé a je to urážka posolstva, na ktorom je dnes značka postavená,“ vyjadrila sa rodina.

Gucciovci kritizujú nielen samotný film, ale aj hercov, ktorí mali údajne hájiť konanie Patrizie Reggiani. Vo filme ju údajne vykreslili ako obeť, ktorá sa snaží prežiť v korporátnej kultúre plnej šovinistických mužov. Módny dom mala rodina priamo pod kontrolou viac ako 70 rokov a počas celého tohto obdobia to bola inkluzívna firma. Film je zasadený najmä do obdobia 80. rokov, kedy vedúce pozície obsadzovali nielen muži, ale aj ženy.

Problémom je aj nedostatočná komunikácia

„Gucci je rodina, ktorá si váži prácu svojich predkov, ich pamiatka si nezaslúži byť poškvrnená takýmto spôsobom,“ dodáva rodina. To, ako bol príbeh vykreslený, považujú za nepravdivé a nespravodlivé. Aj keď si vyhradzujú právo podniknúť práve kroky a chrániť tak meno a česť rodiny, zdá sa, že zatiaľ k tomu nedôjde.

Patricia Gucci, jediná dcéra Alda Gucciho, už predtým Scotta obvinila z toho, že ukradol identitu rodiny len preto, aby z toho mohol profitovať. Ten však akékoľvek obvinenia popiera. Poukazuje na to, že história rodiny je skutočne pestrá a nie vždy v pozitívnom zmysle. V rozhovore pre BBC sa Scott vyjadril, že jeden člen rodiny bol zavraždený, ďalší (Aldo) zas skončil za mrežami za daňové podvody. Považuje teda za nezmysel, že práve oni hovoria niečo o profite.

Na nedostatočnú komunikáciu zo strany filmárov sa sťažovala aj Patrizia Reggiani, ktorá bola z väzenia prepustená pred 5 rokmi. Lady Gaga to však nepovažovala za potrebné. V rozhovore pre Vogue sa vyjadrila, že nechcela, aby jej niekto hovoril, kto je Patrizia, dokonca ani samotná Patrizia. Chcela sa na postavu pozerať očami zvedavej ženy a čítať medzi riadkami.