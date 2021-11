Dala zabiť svojho manžela, aj tak však zdedila milióny. Toto je desivý skutočný príbeh módneho domu Gucci

Aj človek, ktorý nie je fanúšikom veľkých módnych značiek, už isto počul o talianskej značke Gucci. Nie každý však vie, aký príbeh sa nielen za zrodom značky, ale aj filmu, ukrýva. Zistite, kto je Patrizia Reggiani a prečo musel podľa nej Maurizio Gucci zomrieť.

Bola to láska na prvý pohľad

Ako fanúšikovia ikonického módneho impéria možno vedia, zakladateľom značky Gucci je Guccio Gucci. Počiatky impéria siahajú do roku 1921, vzniklo teda pred 100 rokmi. Netrvalo dlho a značku nosili aj tie najväčšie hollywoodske hviezdy. Hlavnou postavou v tomto príbehu však nie je Guccio, ale jeden z jeho vnukov – Maurizio Gucci spolu s Patriziou Reggiani. Ako sa Patrizia vyjadrila v rozhovore pre The Guardian, vyrastala v rodine, ktorej sa darilo pomerne dobre a pohybovala sa vo vyberanej spoločnosti.

Práve vďaka tomu stretla na večierku v Miláne Maurizia. Ako píše portál Biography, bol to tichý chlapec s krivými zubami. Patrizia sa však do neho zaľúbila a v roku 1972, keď mali obaja 24 rokov, sa napokon zosobášili. Mauriziov otec Rodolfo Gucci zo zväzku nebol nadšený a svojho syna varoval, aby bol opatrný. Maurizio však na slová svojho otca nedbal a ako sa dozviete o chvíľu, zaplatil za to poriadne vysokú daň.

Samozrejme, mladomanželia si žili v luxuse, aký by im mohli mnohí závidieť. Stretávali sa s vysoko postavenými ľuďmi, vlastnili nehnuteľnosti na Manhattane, jachtu, niekoľko súkromných ostrovov, ale aj prázdninový dom v Acapulcu a všade ich vozil šofér. Dvojici sa narodili dve dcéry, Alessandra a Allegra. Zdalo sa, že rodinka si žije v absolútnom blahobyte a ku šťastiu im nič viac nechýba. Všetko sa však začalo dramaticky meniť, keď v roku 1983 Mauriziov otec zomrel.

Chcel mať pre seba všetko, a to za akúkoľvek cenu

Maurizio bol jeho jediným synom a Rodolfo mu prenechal 50 % podiel majetku impéria Gucci. Podľa slov Patrizie sa Maurizio zbláznil a celkom prestal počúvať jej rady (dovtedy bola jeho hlavným poradcom). Polovica firmy mu nestačila, chcel vlastniť všetko, chcel byť ten najlepší a chcel mať v rukách všetku moc. Pochopiteľne, to sa zvyšku rodiny Gucciovcov nepozdávalo a viedlo to k čoraz vyhrotenejším konfliktom.

Ako informuje All That Is Interesting, postupne preberal nad firmou čoraz väčšiu kontrolu. Podnikol dokonca právne kroky, aby mohol prebrať aj podiel svojho strýka Alda. Ten sa však bránil, na Maurizia podal žalobu a obvinil ho z daňového podvodu. Aby toho nebolo málo, Maurizio sa zaplietol do aférky s mladšou ženou menom Paola Franchi. Maurizio s Paolou sa poznali ešte z mladosti a Mauriziovi vyhovovalo, že sa Paula nesnaží ovplyvňovať jeho rozhodovanie týkajúce sa módneho domu.

V roku 1985 Patrizii oznámil, že odchádza na služobnú cestu. Bolo to však klamstvo, Maurizio sa totiž rozhodol zbabelým spôsobom svoju manželku opustiť a z obchodnej cesty sa nikdy neplánoval vrátiť. Okrem toho, aj naďalej pracoval na tom, aby získal celú firmu a do roku 1988 sa mu to aj podarilo. Za podiely svojich príbuzných zaplatil približne 135 miliónov dolárov. Nasledujúce roky sa však niesli v znamení finančných ťažkostí, až napokon Maurizio dostal firmu na kolená. V roku 1993 svoj podiel predal spoločnosti Investcorp za 120 miliónov dolárov a nad firmou stratil kontrolu, po ktorej tak veľmi túžil.

Rozvod bol poriadne dramatický, Patrizia zúrila

Rúcali sa nielen Mauriziove sny, ale aj jeho vzťahy. Rozvod s Patriziou sa pomaly, ale isto blížil do finále, no Patrizia sa odmietala zmieriť s tým, že by mal Maurizio spávať s mladšími ženami. Okrem toho, navykla si na luxus a zúrila, že jej teraz už bývalý manžel prišiel o rodinnú firmu a aby toho nebolo málo, chcel od nej, aby prestala používať priezvisko Gucci. To však rázne odmietla a požadovala, aby jej Maurizio platil ročne výživné vo výške milión dolárov.

Napriek peniazom, ktoré dostávala, to v Patrizii vrelo aj naďalej, nedokázala sa zmieriť s tým, ako jej manželstvo, ale aj podnikanie dopadlo. Rozhodla sa preto pre tú najhoršiu možnú pomstu.

Písal sa 27. marec 1995, keď bol o 8:30 ráno 46-ročný Maurizio Gucci zastrelený na ceste do svojej kancelárie v Miláne. Zabil ho nájomný vrah, ktorého si na špinavú robotu najala Patrizia, informuje portál People. Maurizio utŕžil tri rany do chrbta a jednu do hlavy. Svedkovia sa len neveriacky prizerali, ako Maurizio skolaboval na schodoch pred vchodom do budovy.

Vrah vystrelil ešte niekoľkokrát a poranil vrátnika Giuseppeho Onorata. Bola to šokujúca udalosť, ktorá zasiahla celé Taliansko. Aj keď vzhľadom na búrlivý rozvod polícia zaradila medzi podozrivých aj Patriziu, nemali v rukách žiadne dôkazy. V priebehu nasledujúcich 2 rokov sledovali množstvo stôp, avšak márne. Až v roku 1997 na políciu zavolal anonymný informátor. „Poviem vám jediné meno: Gucci,“ oznámil podľa portálu All That Is Interesting do telefónu.

Za mreže ju dostal anonymný informátor

Vďaka informátorovi sa napokon dostal do rúk polície Ivano Savionia, ako aj jasnovidka Giuseppina Auriemma, šofér Orazio Cicala a vrah Benedetto Ceraulo. Polícia následne nastražila pascu a prinútila Patriziu k tomu, aby sa nevedomky priznala. Súdny proces začal v roku 1998 a trval 5 mesiacov. Médiá dali Patrizii prezývku Čierna vdova. Tá sa však bránila a tvrdila, že jej úsudok ovplyvnila operácia, ktorú podstúpila v roku 1992, mala totiž nádor na mozgu. Keď sa ukázalo, že Patrizia vrahovi zaplatila 365 000 dolárov, skonštatovala, že to za tie peniaze stálo.

Ako píše The Guardian, súd jej napokon vymeral 29 rokov za mrežami, odsedela si však len 16 rokov. Vzhľadom na to, do akej rodiny patrila, mala luxus k dispozícii aj vo väzení. Mala domáceho miláčika (fretku), starala sa o záhradku a pomáhala iným ženám upraviť si nechty a vlasy. Súd jej dal možnosť dostať sa na slobodu pod podmienkou, že bude pracovať, Patrizia sa im však vysmiala do tváre. Veď dovtedy nikdy pracovať nemusela. Podľa portálu Vogue prehlásila, že radšej bude plakať v Rolls-Royce, ako by mala byť šťastná na bicykli.

Prečo ho nezabila sama? Vraj jej neslúžil zrak a nechcela minúť

Až v roku 2014 bola napokon prepustená za dobré správanie po tom, čo jej právnik vybavil prácu na čiastočný úväzok v luxusnom obchode so šperkami. Rodina s ňou kontakt prerušila. Aj keď ju dcéry spočiatku bránili, dnes nechcú o matke ani len počuť. Tá do dnešného dňa tvrdí, že je jediná pravá Gucciová. Keď sa jej zvedavci pýtajú, prečo si najala vraha a nezabila Maurizia sama, odpovie, že jej zrak už vtedy nebol práve najlepší a jednoducho nechcela riskovať, že minie.

Ak vás príbeh Gucciovcov zaujal, jednoznačne by ste si nemali nechať ujsť film Klan Gucci z dielne Ridleyho Scotta. Premiéru má u nás 25. 11. 2021. Patriziu Gucci v ňom stvárni speváčka a herečka Lady Gaga a Maurizia zas Adam Driver. Film vznikol na základe rovnomennej knihy, ktorú napísala Sara Gay Forden.