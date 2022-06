Rodičov našli zavraždených, nezvestné dieťa sa podarilo nájsť po 42 rokoch. Pred kostolom ju nechali členovia sekty

Jej rodičia boli čerstvo zosobášení, mali celý život pred sebou. Boli však brutálne zavraždení a ich telá ostali pohodené v lese. Ich dcéra bola od tých čias nezvestná. Po 42 rokoch sa však napokon Holly našla živá a zdravá.

V článku sa dozviete aj: Čo sa stalo s Deanom Clouseom a jeho manželkou Tinou

Ako sa malá Holly ocitla v adoptívnej rodine

Prečo bola 42 rokov nezvestná

Dvojicu niekto brutálne zavraždil

Pred vyše 40 rokmi niekto brutálne zavraždil čerstvo zosobášenú dvojicu a ich telá nechal pohodené v lese v Texase. Našli sa 12. januára v roku 1981. Dean bol zbitý, zviazaný a mal zapchaté ústa. Jeho manželka Tina bola zaškrtená. Vzhľadom na to, že dvojica žila v Houstone len krátko, v tom čase ich nikto nedokázal identifikovať, píše portál Daily Mail.

Ich dcéra Holly Marie Clouse bola nezvestná. Ukázalo sa, že ju pred kostolom v Arizone nechali členky bizarného putovného náboženského kultu. Ženy boli bosé a na sebe mali len dlhé biele róby. Kult je známy tým, že vyznáva oddelenie rodov, muži a ženy žijú zvlášť. Členovia kultu nejedia mäso a nenosia nič, čo bolo vyrobené z kože.

Ženy tvrdili, že jedno dieťa už predtým nechali pri práčovni, bližšie detaily však nie sú známe. Ľudia ich údajne v 80. rokoch vídali v rôznych amerických štátoch, ženy si občas od okoloidúcich ľudí pýtali jedlo.

Harold Dean Clouse a Tina Gail Clouse zmizli v roku 1980 krátko po tom, ako sa presťahovali z Floridy do Texasu. Ich smrť bola záhadou až do minulého roka, kedy sa prípad konečne pohol vpred vďaka DNA analýze. Holly bola po celý ten čas vychovávaná rodinou, ktorá si ju adoptovala. Polícia si je istá, že adoptívna rodina nemala s vraždou jej rodičov nič spoločné.

Zatelefonovala im záhadná Sestra Susan

Ako informuje portál CBS News, príbuzným zavraždenej dvojice zavolala koncom decembra 1980 alebo začiatkom januára 1981 žena, ktorá si hovorila Sestra Susan. Tvrdila, že Dean a Tina sa pridali k sekte, dobrovoľne sa vzdali všetkého majetku a viac už nechcú mať žiaden kontakt so svojou rodinou. Rodine Susan tvrdila, že telefonuje z Los Angeles a výmenou za peniaze je ochotná doviezť Deanovo auto na Floridu.

Rodina zalarmovala políciu a dohodla si so záhadnou ženou stretnutie. Dostavili sa dve alebo tri ženy a aj jeden muž. Je pravdepodobné, že to boli členovia rovnakej sekty, ktorá nechala malú Holly opustenú pred kostolom. Skupinka ľudí auto skutočne vrátila Deanovej matke a polícia jednu zo žien údajne vzala do väzby. Oficiálne však z vraždy nebol nikdy nikto obvinený a vyšetrovanie prebieha do dnešného dňa. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť ani správu, ktorá mala byť po zatknutí osôb spísaná.

Rodina podľa portálu Daily Mail netušila, že mladomanželia boli v tom čase už mŕtvi a členovia sekty nechali dieťa pred kostolom. Vyše 40 rokov si lámali hlavu nad tým, kam sa Holly a jej rodičia podeli a čo sa s nimi stalo.

Holly sa po 42 rokoch opäť stretne so svojou biologickou rodinou

Prípad sa podarilo vyriešiť vďaka dvom genealógom, ktorí sa rozhodli, že identifikujú v tom čase ešte neznámu zavraždenú dvojicu. Keď sa im to konečne podarilo, ostali v šoku. Podľa portálu The Independent dúfali, že bábo v čase vraždy nebolo s nimi a jeho telo nie je doteraz pohodené niekde v lese.

Napriek tomu, že ubehlo už vyše 40 rokov, okamžite bolo spustené pátranie po nezvestnej osobe. Vznikla dokonca aj iniciatíva s názvom Hope for Holly (v preklade Nádej pre Holly) v nádeji, že čím viac ľudí sa o prípade dozvie, tým skôr sa Holly podarí vypátrať. Aby bolo pátranie o niečo ľahšie, forenzní odborníci vytvorili aj profil, ktorý ukazoval, ako by mohla Holly vyzerať dnes, o vyše 40 rokov neskôr.

Dievčatko, ktoré bolo v tom čase známe ako Baby Holly, sa napokon podarilo nájsť. Dnes už má 42 rokov a medzičasom sa sama stala matkou piatich detí, informuje portál All That Is Interesting. Žena sa prostredníctvom internetu takmer okamžite skontaktovala so svojou biologickou rodinou. Tá má ešte stále v pamäti, ako ju objímali ako batoľa a vyjadrili sa, že najradšej by ju tak vystískali aj teraz. V blízkej budúcnosti sa rodiny plánujú stretnúť aj osobne. Neskrývajú nadšenie z toho, že po tak tragickej udalosti sa Holly dostala do dobrých rúk a viedla normálny život.

Texaská polícia sa nevzdáva nádeje, že vrahov raz vypátra. Ľudí žiada, aby neváhali a podelili sa o akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k definitívnemu vyriešeniu a uzavretiu prípadu. Ako informuje portál BBC, ďalšie informácie týkajúce sa Hollynej identity v záujme ochrany jej súkromia odhalené neboli.